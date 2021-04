El 16 de abril último, Selena Quintanilla hubiera cumplido 50 años; sin embargo, su vida se apagó a manos de su presidenta de club de fans y gerente de sus tiendas de ropa, Yolanda Saldívar, quien la asesinó de un disparo el 31 de marzo de 1995 cuando apenas tenía 23 años.

Aunque han pasado más de dos décadas desde su fallecimiento, su legado se mantiene más vigente que nunca, tanto así que varios famosos se inspiraron en la ‘Reina del Tex-Mex’, que a pesar de su corta edad ya había alcanzado el éxito al ser considerada una gran exponente de la música latina. A continuación, te damos a conocer de quiénes se trata; la recopilación fue realizada por El Heraldo de México.

JENNIFER LOPEZ

Jennifer Lopez siente mucha admiración por Selena y le agradece a Dios por darle esa oportunidad de brillar (Foto: Scott del Amo / AFP)

Jennifer Lopez se hizo conocida internacionalmente tras interpretar a Selena Quintanilla en la película biográfica de la artista en 1997. La misma cantante reconoció que haber tomado el papel de la intérprete de “Amor prohibido” significó mucho para ella, ya que marcó e impulsó su carrera. Gracias al filme, ‘La Diva del Bronx’ se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares y además fue nominada al Globo de Oro como Mejor Actriz.

El 30 de abril de 2015, la cantante homenajeó con un tributo muy emotivo a Selena en los Premios Billboard de la música latina, cantando sus mayores éxitos. El popurrí incluyó los temas “Como la flor”, “Bidi Bidi Bom Bom”, “I Could Fall in Love” y “No me queda más”.

SELENA GOMEZ

Selena Gomez siente mucha admiración por la 'Reina del Tex-Mex'. (Foto: @selenagomez)

Selena Gomez fue nombrada así debido a que sus padres eran admiradores de la cantante texana. La compositora y actriz estadounidense dijo que desde su infancia estuvo influenciada por la música de la ‘Reina del Tex-Mex’, tanto así que la inspiró en muchas cosas. “A medida que fui creciendo y podía entender por qué ella me llamó así, fui a visitar su tumba y los lugares que frecuentaba”.

En 2012, la discográfica EMI Music la escogió para participar en el álbum “Enamorada de ti”, que era un tributo a Selena. Ella interpretó una versión de “Bidi bidi bom bom”.

DEMI LOVATO

A Demi Lovato le encantan las canciones de Selena Quintanilla. (Foto: Miguel Riopa / AFP)

Demi Lovato ha dado a conocer en más de una oportunidad que Selena Quintanilla fue su fuente de inspiración para construir su propia carrera. Tanto es la admiración que le tiene que en una oportunidad se vistió como ella y confesó que le hubiera gustado ir a uno de sus conciertos.

“Al crecer me encantaba la música de Selena. Era muy joven cuando vivía, así que no sabía mucho sobre ella hasta que crecí un poco y cuando vi la película era solo una especie de conexión; sin embargo, hay algo en la película que fue realmente inspirador para mí”, dijo en 2014.

KAROL G

Karol G se hizo un tatuaje en honor a Selena Qintanilla. (Foto: @karolg)

Karol G dio a conocer que tanto ella como a sus hermanas les encantaba la música, estilo y voz de la intérprete de “El chico del apartamento 512”. “Tenía 11 años y veía a una persona que había comenzado a esa misma edad y que se había convertido en una súper estrella. Me obsesioné con ella”, comentó.

El año 2020, recordando los 25 años de su muerte, fue invitada con otros artistas a hablar sobre Quintanilla. Tanto es su admiración, que en 2018 se hizo un tatuaje en su honor.

DRAKE

Drake siempre dijo que le encanta Selena Quintanilla. (Foto: @champagnepapi)

Drake es otro de los famosos cantantes que admira a Selena Quintanilla, así lo ha hecho saber en más de una oportunidad a través de sus redes sociales.

El año 2015, el rapero, productor discográfico, compositor y actor canadiense publicó una foto en sus redes sociales vistiendo un polo con el rostro de la ‘Reina del Tex-Mex’.