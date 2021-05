En la segunda temporada de “Selena, la serie”, mientras la Reina del Tex-Mex (Christian Serratos) interpreta el tema musical ‘No me queda más’, Ricky Vela (Hunter Reese Peña) su tecladista de la banda y compositor de esa canción no puede evitar derramar algunas lágrimas a su amor no correspondido.

Ricky Vela se unió a ‘Selena y Los Dinos’ en 1985 y fue tecladista de la banda durante su época de éxito. Además, como se muestra en la serie de Netflix el artista tenía sentimientos por la hermana mayor de Selena y baterista del grupo, Suzette Quintanilla.

Por eso cuando Suzette se casó con Billy Arriaga en septiembre de 1993 Ricky escribió la canción ‘No Me Queda Más’, que trata sobre su amor no correspondido.

En 1994, el padre de Selena y Suzette, Abraham Quintanilla, habló con Billboard al respecto y dijo: “Ricky es una persona muy tímida, introvertida. Y le gustaba mi otra hija, Suzette, la baterista (…) Y sé que a Ricky le agradaba porque me lo decía, y yo bromeaba con Ricky y le decía: ‘Oye, Ricky, ¿te gusta? ¡Habla con ella!’ y no lo hacía”.

Suzette Quintanilla fue la inspiración para el tema musical escrito por Ricky Vela (Foto: Instagram / @suzettesyld).

“NO ME QUEDA MÁS”

“No me queda más” es el tercer sencillo del cuarto álbum de estudio, ‘Amor Prohibido’. Fue escrito por Ricky Vela y la producción estuvo a cargo AB Quintanilla. Esta balada de mariachi y pop downtempo, que incorpora influencias rancheras y flamencas en su sonido fue elogiada por muchos críticos de música. Los musicólogos Ilan Stavans y Harold Augenbraum la denominaron una mezcla de bolero- mariachi.

La canción encabezó la lista Billboard Hot Latin Songs de Estados Unidos durante siete semanas no consecutivas, fue la primera pista número uno de Selena en la lista de Airplay regional mexicana de EE. UU. Y se convirtió en el sencillo latino de USA más exitoso de 1995.

El video musical de “No me queda más” fue filmado en octubre de 1994 en la estación San Antonio Amtrak y dirigido por Sean Roberts. Más tarde, recibió el premio al Video Musical del Año en los Premios Billboard de la Música Latina, y la grabación recibió dos honores de Broadcast Music, incluida la Canción del Año.