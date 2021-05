Selena Quintanilla siempre será recordada por el gran éxito que alcanzó con su música y se convirtió en la Reina del Tex-Mex más querida a pesar que ya han pasado 26 años de su muerte. Tras el estreno de “Selena, la serie” en Netflix, la historia de la cantante ha vuelto ha estar en el ojo público ya que se ha sabido muchos más pasajes sobre la vida de esta mujer tan talentosa que sigue sumando nuevos fanáticos.

Más allá de la pasión que sentía por la música, la artista también se logró desenvolver en el campo de la moda y artículos de belleza que la llevaron a lanzar al mercado su empresa Selena ETC, un lugar en donde la Reina del Tex Mex logró conjuntar sus más grandes intereses, una boutique, para sus mejores diseños, una joyería y por supuesto un salón de belleza.

El vestuario que lucía en sus presentaciones, diseñado por ella misma y también para los miembros de Los Dinos, se convirtió entonces en ropa que todos sus fanáticos querían tener. Los brillos sobre las chaquetas, los aretes y hasta el color de su lápiz labial se volvieron elementos icónicos de su imagen, así que la gran idea que tuvo Selena Quintanilla fue lanzar sus boutiques para que todos sus seguidores tuvieran acceso a estas prendas.

Selena Quintanilla lanzó su línea de boutiques Selena ETC y en la serie de Netflix también se retrata este momento importante en la vida de la cantante (Foto: Netflix)

SELENA ETC, LAS BOUTIQUES DE LA REINA DEL TEX MEX

Selena ETC tuvo una gran importancia en la vida de la cantante texana, alcanzar su máximo sueño como diseñadora y empresaria fue algo que la bioserie de Netflix no podía dejar de retratar para esta segunda parte. Por lo que en gran parte de la segunda temporada de la exitosa serie del streaming, podemos ver a una Selena Quintanilla en la cima y entre idas y venidas entre conciertos, premiaciones y por supuesto la apertura de su primera boutique en Corpus Christi, así como la mención de la segunda en San Antonio, Texas.

“Es un sueño que tengo aparte de la música y gracias a Dios y a la mucha gente que me quiere, me están ayudando muchísimo y gracias a ellos… es un sueño realizado”, mencionaba la cantante en una entrevista tras la apertura de Selena ETC en 1994.

¿QUÉ PASÓ CON SELENA ETC DESPUÉS DE LA MUERTE DE SELENA QUINTANILLA?

Selena ETC fue el sueño de Selena hecho realidad, por lo que después de su muerte, la familia Quintanilla, encabezados por el padre de la cantante Abraham Quintanilla, le decidieron rendir homenaje a sus deseos y, como una muestra de respeto, mantener a flote la boutique que tanto soñó la cantante.

Debido a la muere de Selena, la tienda de San Antonio y la posible nueva apertura en la ciudad de Monterrey, Nuevo León; no tuvieron un buen final. Mismo desenlace que vería Selena ETC en Corpus Christi en 2009 producto de los estragos derivados de la crisis económica que vivió el país norteamericano un año antes.

¿SE PUEDE SEGUIR COMPRANDO LOS PRODUCTOS DE SELANA QUINTANILLA?

A pesar que las tiendas físicas de Selena ETC cerraron, aún los seguidores pueden adquirir camisetas, chaquetas, accesorios, pósteres y hasta DVD de Selena Quintanilla a través de la pagina web de la boutique.

Asimismo, la ropa de sus shows permanece en el Museo de Selena (Leopard Street, Corpus Christi), administrado por su hermana, Suzette Quintanilla, para que sus visitantes puedan apreciarla.