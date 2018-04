A pesar de que han pasado 23 años desde la trágica muerte de Selena Quintanilla, la Reina del Tex Mex sigue generando revuelo. Y es que la cantante de origen latino supo cómo llegar a los corazones de sus fanáticos, quienes tras más de dos décadas la siguen idolatrando.

Sin embargo, unos problemas con los deudos de Selena Quintanilla han causado controversia recientemente. Se trata de la relación entre el padre de la cantante, Don Abraham, y su viudo, Chris Pérez.

En un primer momento Chris Pérez anunció que estaba escribiendo un libro sobre la vida de Selena Quintanilla, algo con lo que Don Abraham no estaba de acuerdo. Sin embargo, más tarde fue una presunta decisión del padre de la cantante la que incomodó a su viudo.

Al parecer, Don Abraham habría autorizado la realización de una serie biográfica de Selena Quintanilla, lo que generó el fastidio de Chris Pérez, quien cayó en una profunda depresión y en la adicción a las drogas tras la muerte de la Reina del Tex Mex.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, donde trabaja en su libro, Chris Pérez habló con la prensa y dijo que no está del todo de acuerdo con la idea de Don Abraham. Sin embargo, aseguró que podría reunirse con la familia de Selena Quintanilla para aclarar el malentendido.

En una entrevista con el programa mexicano ‘Suelta la Sopa’, el viudo de Selena Quintanilla dejó entrever que le molestaba la supuesta autorización de Don Abraham. ‘Es un plan, pero nos vamos a ver’, dijo sobre su posible reencuentro con la familia de su fallecida esposa, al mismo tiempo que soltó un suspiro.

A pesar de su serenidad, Chris Pérez no pudo esconder que su relación con la familia de Selena Quintanilla no es la mejor de todas. Y es que cuando le preguntaron si todo iba bien entre ellos, contestó: ‘Sí, más o menos, sí’.

Finalmente, el viudo de Selena Quintanilla fue consultado por la asesina de su esposa, quien quiere volver a apelar su sentencia para conseguir su libertad. ‘Yo no sé nada de eso, no sé qué está pasando con ella o con esa situación, no sé’, dijo con respecto a Yolanda Zaldívar.

Viudo de Selena Quintanilla habla de su posible serie biográfica. Video: Suelta la Sopa / Telemundo

