En la historia de Sen Çal Kapımı (Love is in the air), el actor turco Kerem Bürsin representa a Serkan Bolat, un hombre de negocios muy inteligente que gracias a sus habilidades en el medio logra alcanzar el éxito y prestigio. Junto a él, la segunda protagonista de esta historia de amor es la modelo turca Hande Erçel, que da vida a Eda Yildiz, una joven vendedora de flores.

Kerem Bürsin es conocido por sus papeles en “Günesi Beklerken”, “Seref Meselesi” y, más recientemente, “Muhtesem Ikili”, todas estas series han ido puliendo su trabajo en la actuación y lo han llevado a ser una celebridad en Turquía.

Si bien, lo que los fans de “Love is in the air” ven en pantalla, ese amor que sienten los protagonistas queda solo en la ficción, pues tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel son solo buenos compañeros de trabajo, pues han tomado rumbos separados en el terreno del amor. A continuación conoce los romances que ha tenido Kerem Bürsin en sus 33 años.

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas del nuevo éxito turco “Love Is in the Air”. El actor interpreta a Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso y con gran reputación (Foto: Instagram/Kerem Bürsin)

♥ LAS NOVIAS DE KEREM BÜRSIN, EL PROTAGONISTA DE “LOVE IS IN THE AIR”

» SERENAY SANKAYA

Serenay Sarıkaya es la pareja más conocida del actor Kerem Bürsin. Ella también es actriz. Su relación empezó en 2015 y, aunque decidieron ponerle fin a su romance en mayo de 2019, hay rumores que desde finales de 2020 la pareja se ha dado una nueva oportunidad.

Kerem Bürsin y Serenay Sarıkaya se conocieron cuando participaban de un anuncio publicitario de Mavi Jeans, en 2015. En más de una ocasión fueron vistos cenando, paseando y haciendo algunas actividades juntos después de haber coincidido en este trabajo. Así comenzaron una relación que duró cuatro años.

Los actores tenían una de las relaciones más famosas de Turquía y su separación fue tema de interés de los medios de su país; quienes señalaban que la separación se dio por diversidad de opiniones respecto a su futuro. Según los medios, él quería formar una familiar, mientras que ella quería centrarse en su carrera.

» SU RELACIÓN CON HANDE ERÇEL

Desde que se estrenó “Love is in the air”, los fans y los medios han expresado su deseo de ver juntos en la vida real a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero los mismos actores se han encargado de resaltar que la química que hay entre ellos no traspasa la pequeña pantalla.

Recientemente, el actor volvió a responder a un reportero que la bonita relación entre Eda y Serkan Bolat era únicamente fruto del guion y del trabajo que habían llevado a cabo ambos.

¿TIENE PAREJA ACTUALMENTE?

Tras el final de su relación con la actriz Serenay Sarıkaya, se ha sabido poco de los amores de Kerem Bürsin, quien parece que ha decido estar solo por un tiempo. Aunque los medios turcos siempre han querido relacionarlo con alguna mujer.

En mayo de 2020, los medios decían que el actor había iniciado un romance con Demet Ozdemir, otra de las grandes estrellas de Turquía, conocida internacionalmente por haber sido pareja de Can Yaman en “Pájaro soñador”.

Bürsin y Ozedmir han coincidido en varias ocasiones a lo largo de su carrera, pero los rumores aseguran que han terminado consolidando una relación fuera de las cámaras gracias a un amigo en común. Sin embargo, ninguna de las estrellas ha dicho nada al respecto. Aunque hace algún tiempo, la actriz ha utilizado su cuenta de Instagram para dejar claro que no hay nada entre ellos.

♦ ¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació el 4 de junio de 1987 en Estambul (Turquía). Actualmente tiene 33 años y ya cuenta una extensa vida profesional. A los 12 años se mudó junto con su familia a Estados Unidos. Años más tarde, se licenció en Comunicación y Marketing, aunque siempre tuvo claro que quería ser actor; por tal motivo compaginó sus clases mientras terminaba sus estudios. Finalmente decidió encaminarse por completo en el mundo de la interpretación.

En Estados Unidos comenzó a aparecer en algunos rodajes del país, pero fue al regresar a Turquía cuando consiguió un gran reconocimiento como actor por una de las telenovelas turcas que protagonizó. En 2013 actuó en su primera serie de televisión “Güneşi Beklerken”, dónde interpretó a Kerem Sayer. Desde entonces, no ha parado hasta convertirse en el actor de moda de su país natal.

En cuanto a su vida personal, si bien no se ha confirmado, algunos medios señalar que habría vuelto con su expareja, la también actriz Serenay Sarıkaya, con la mantuvo un romance de tres años y medio. Aunque quedó en un simple rumor luego que ella misma señalara que es una “noticia loca” e incluso reveló que estaba cansada del tema.

Por otro lado, en una entrevista con Twitchfilm en 2010, Kerem Bürsin reveló que vivió en 10 ciudades diferentes, lo que también le ayudo a crecer personalmente. “Instintivamente, asimilas estos lugares y sus culturas. Estas cosas te contagian y las experiencias producen tu identidad”, destacó. Y es que el actor pasó su vida entre Estambul (Turquía), Edimburgo (Reino Unido), Medan (Indonesia), Jakarta (Indonesia), Ankara (Turquía), Dubai (Emiratos Árabes Unidos), Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), Sugar Land (Estados Unidos), Kuala Lumpur (Malasia), Boston (Estados Unidos) y Los Angeles (Estados Unidos).

