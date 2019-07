"El señor de los cielos" 7: Jesús Moré confirmó que no volverá a interpretar al presidente 'Omar Terán'

“El señor de los cielos” estrenará su séptima temporada por Telemundo. En esta nueva entrega estará de regreso Rafael Amaya , pero hasta el momento no se sabe cómo es que su personaje retornará luego de estar ausente durante toda la sexta temporada. También se confirmó el ingreso y la salida de otros artistas como el actor Jesús Moré.

Tras cuatro temporadas dando vida al presidente ' Omar Terán', el intérprete de 40 años anunció a través de sus redes sociales que no formará parte de la nueva temporada de esta exitosa serie.

El actor mexicano debutó en "El señor de los cielos" en 2015 y ante esta noticia se mostró muy agradecido por todo el apoyo que recibió durante los cuatro años que formó parte de esta exitosa superserie y esto fue lo que dijo en su Instagram.

¿Por qué el actor Jesús Moré ya no estará en la serie?

El actor Jesús Moré ha estado durante cuatro temporadas en el “Señor de los cielos” y le ha dado vida al presidente 'Omar Terán' y a través de su cuenta oficial de Instagram confirmó que ya no será más parte de la serie de Telemundo y explicó las razones.



“Me han estado preguntando mucho si voy a estar en la séptima temporada de El señor de los cielos interpretando a Omar Terán y la noticia es que no. Ya se tomó la decisión de que mi personaje no siguiera más”, informó Moré a sus más de 250 mil seguidores de Instagram.



El actor de 40 años ha asegurado que no es fácil despedirse de un personaje tan importante que lo ha acompañado durante los últimos años de su vida, Jesús Moré reconoció que es ‘una buena decisión’ que 'Omar Terán' concluya su ciclo en la serie ya que, según él, ‘dio todo lo que tenía que dar’.



“Yo creo que es una buena decisión, creo que el personaje dio lo que tenía que dar en la sexta temporada. ¿Qué no hizo Omar Terán? Toqué unos picos de clímax, de vicios… Creo que el personaje dio muchas cosas y como actor a mí me enriqueció infinitamente”, aseguró.



“El señor de los cielos” 7 se estrenará pronto por Telemundo y muchos de los fanáticos se encuentran más que emocionados con esta nueva entrega y sobre todo por el retorno del actor Rafael Amaya luego de que estuvo ausente durante toda la sexta temporada.