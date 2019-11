“El señor de los cielos”: ¿por qué Fernanda Castillo no ha visto la séptima temporada de la serie?

El final de la quinta temporada de “El señor de los cielos” dejó fuera de la trama a Fernanda Castillo después de la trágica muerte de su personaje en la serie de Telemundo , Mónica Robles. Tras su salida, los fans pedían que vuelva a la ficción, pero la propia actriz negó que eso pasaría pues se iba a dedicar a otros proyectos.

Y así fue, la serie continuó con su historia sin Mónica Robles como pareja de Aurelio Casillas (Rafael Amaya). Incluso, el protagonista de la serie también dejó la serie tras permanecer en coma la mitad de la temporada 6 y morir en el capítulo de estreno de la séptima temporada de “El señor de los cielos” el pasado lunes 14 de octubre.

Desde su salida, la actriz mexicana ha estado desligada de la superserie de Telemundo, haciendo otros proyectos, como la película que protagonizó junto a Vadhir Derbez, “Dulce Familia”, en la que tuvo que subir 13 kilos. Sin embargo, pese a estar alejada de “El señor de los cielos” , la prensa siempre le recuerda su papel en dicha ficción. Hace unos días, fue consulta y confesó que aún no ha visto la séptima temporada.

Rafael Amaya y Fernanda Castillo fueron protagonistas de "El señor de los cielos". (Foto: EFE) Rafael Amaya y Fernanda Castillo fueron protagonistas de "El señor de los cielos". (Foto: EFE)

Fernanda Castillo confesó que le cuesta imaginarse la serie sin el personaje de Aurelio Casillas. “No me imagino ‘El señor de los cielos’ sin Rafael (Amaya), pero no la he visto. Al final es un proyecto donde estuve mucho tiempo y siempre dolerá saber que los personajes nos hemos ido muriendo. Pero bueno, está bien”, comentó.

En otro momento, la actriz señaló que los fans le escriben mucho, extrañando su papel en la serie. “Es normal. Somos los muertos de ‘El señor de los cielos’. Pero creo que también es bueno cerrar ciclos”, reflexionó Castillo.

“Me duele porque no me imagino la serie sin Rafa. Pero tampoco me la imaginaba sin mí y ya llevo más de dos temporadas fuera. Creo que es normal. Las cosas cambian y las cosas tienen que evolucionar. Para nosotros también como actores, para que podamos reinventarnos”, añadió.

Cabe mencionar que Fernanda Castillo estuvo en las primeras cinco temporada de “El señor de los cielos” interpretando al personaje de Mónica Robles, que murió al final de dicha temporada y que generó gran polémica pues los fans de la serie quedaron disgustados por el trágico desenlace de la quien era pareja del protagonista.

Fernanda Castillo y Aurelio Castillo vivieron una relación muy pasional (Foto:Telemundo) Fernanda Castillo y Aurelio Castillo vivieron una relación muy pasional (Foto:Telemundo)

LA MUERTE DE MÓNICA ROBLES

La reconocida actriz mexicana llevaba varias temporadas encabezando la exitosa superserie de Telemundo cuando su personaje, Mónica Robles, dejó de formar parte de la ficción de la noche a mañana al término de la quinta temporada en 2017.

Ante esta polémica, meses después de lo que sucedió, el escritor Luis Zelkowicz reveló los motivos que le llevaron a tomar esa decisión. “Ya Mónica para Aurelio había dejado de tener interés”, reconoció en 2018 durante una entrevista para People en Español.

“Mónica Robles fue un extraordinario personaje en cuyo diseño y creación puse todo mi empeño. Y todo lo que se hace con pasión tiene que ser percibido así y corre ya de partida con el chance de ser un éxito. Si a eso le sumas una buena interpretación y una excelente producción, ya esas probabilidades aumentan. Es un personaje que quiero mucho y que jugó un papel importantísimo en la vida del protagonista de la serie, que es con quien me ha tocado ser más consecuente y firme a la hora de diseñar el rumbo de la historia. Ya Mónica para Aurelio había dejado de tener interés porque es un sociópata que va por la vida consumiendo emociones de toda naturaleza sin importar el daño que pueda causar en los demás”, explicó el escritor.