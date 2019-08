"El señor de los cielos" : Sara Corrales está feliz de haber dejado la telenovela y estás son sus razones

"El señor de los cielos" estrenará pronto su temporada 7 y estará recargada de mucha adrenalina y emoción . En esta nueva entrega regresará el actor Rafael Amaya y muchos están a la expectativa de ver nuevamente a Aurelio Casillas en acción junto a todos los personajes que hacen única a esta serie.



Son muchos los artistas que han sido parte de esta éxito historia de Telemundo y hace poco la actriz Sara Corrales habló sobre la experiencia que vivió al interpretar a la recordada Matilde Rojas. Además, contó que luego de su participación se le abrieron muchas puertas en el mundo de la actuación.



La actriz colombiana ha dicho que está feliz de haber sido parte de "El señor de los cielos" y también de ya no ser artistas exclusiva de Telemundo, ya que ahora tiene una gran oportunidad de crecer en Televisa y ha sabido entrar por la puerta grande.

La actriz Sara Corrales ahora es actriz exclusiva de Televisa y está feliz con los nuevos proyectos que tiene (Foto: Instagram)

¿ POR QUÉ SARA CORRALES ESTÁ FELIZ DE HABER DEJADO LA SERIE?

Sara Corrales ahora es artista exclusiva de Televisa y será parte de la telenovela "Despertar contigo", la nueva comedia romántica del productor Pedro Damián que protagonizan Daniel Arenas y Ela Velden.

"Me siento muy feliz porque Televisa es un gran canal. Desde pequeña había visto y admirado las estrellas de las telenovelas y hoy en día estar ahí y llevar mi actuación a tantos países es un mérito grandísimo en mi carrera. Estoy muy contenta por eso", contó la actriz en una entrevista con People en Español.

Además, contó por qué estaba feliz de haber sido parte de "El señor de los cielos" y de ya no ser más parte de la serie más exitosa de Telemundio.

"Estoy cargada de miles de recuerdos maravillosos, trasnochadas, frío en todos los ranchos donde grabábamos, unas locaciones espectaculares… Y muy agradecida porque fue el que me abrió las puertas a la internacionalización y me abrió puertas para todo lo que estoy haciendo hoy en día", explicó Sara Corrales.

¿CUÁL SERÁ EL PERSONAJE QUE INTERPRETARÁ SARA CORRALES?

Sara interpretará a Cindy, una mujer que es mecánica, trabaja en el taller de su papá, ama los carros y adora arreglar los motores. Creció en un ambiente muy masculino rodeada de hombres y mecánicos, no tuvo una madre por lo cual no tiene una figura femenina. Es también un poco alocada y masculina pero con un impresionante derroche de sensualidad aunque no se lo propone. Es sensual, pero sin dejar de ser tosca.