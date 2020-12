“Sex and the city” podría regresar a HBO, pero este nuevo proyecto ya no contaría con la participación de la actriz Kim Cattral, quien interpretó a Samantha.

El portal “Page Six” señaló que la franquicia volverá con un ‘reboot’ limitado que se emitirá en HBO Max donde participarán Parker, Cynthia Nizon y Kristin Davis.

Hace tres meses, Sarah Jessica Parker señaló a “Entertaiment Tonight” que está interesada en hacer “algunos episodios de ‘Sex in New York’”.

“No pude evitar preguntarme dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película con la tecnología y las redes sociales”, señaló la actriz en dicha oportunidad.

Del mismo modo, Parker afirmó que Carrie Bradshaw estaría ansiosa con el movimiento #MeToo y Time’s Up. Cabe señalar que Cattral y Parker se han enfrentado públicamente en el pasado, hecho por el que el tercer largometraje fracasó.

VIDEO RECOMENDADO

HBO Max | Las series que estarán disponibles en la plataforma ‘streaming’

HBO Max | Las series que estarán disponibles en la plataforma streaming