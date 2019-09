La sexy moda que impuso Becky G y que varias cantantes de reguetón siguieron

Una sexy tendencia que comenzó con Becky G a mediados del 2018 cuando en uno de sus conciertos lució un atuendo que dejaba ver parte de su anatomía se ha puesto de moda entre las cantantes de reguetón , quienes encontraron en esa vestimenta una forma de llamar la atención y mostrar sus esbeltas figuras.

Y aunque en un inicio generó polémica, los seguidores de las exponentes de música urbana se han mostrado más que conformes.

Pero ¿en qué consiste la ropa que llevan puestas? Pues en unos pantalones que dejan expuestos sus glúteos y entrepierna.

En las presentaciones son combinados con zapatos deportivos, medias y un body, aunque algunas también usan unas botas largas. Entre las cantantes que usan este tipo de atuendo podemos encontrar a:



BECKY G

​

Es una cantante y actriz estadounidense. Comenzó a tener reconocimiento en 2011 después de haber subido varios vídeos de ella misma interpretando remezclas de canciones populares en YouTube. Uno de ellos obtuvo la atención del productor Dr. Luke, quien le ofreció un contrato doble con Kemosabe Records y RCA Records.



Su carrera comenzó a ascender rápidamente cuando su canción “Shower” publicada en 2014, ingresó al top 20 en el Billboard Hot 100. En septiembre y octubre de 2015 se embarcó en una gira junta a J Balvin, extendiéndose a través de los Estados Unidos. Lanzó su primera canción en español en el 2016, "Sola", luego “Mayores”, “Sin pijama” y muchos más éxitos.



Becky G empezó con la tendencia. (Foto: Instagram Becky G) Becky G empezó con la tendencia. (Foto: Instagram Becky G) Becky G empezó con la tendencia. (Foto: Instagram Becky G)



KAROL G

​

Una cantante colombiana de reguetón y trap, que hizo su debut en 2012 con la canción “301” junto con el cantante Reykon, posicionado en el top de varias estaciones de radio y canales de televisión, lo que le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción “Amor de dos” junto con Nicky Jam.



En 2016, luego de que lanzó varios sencillos, firmó un contrato con la discográfica Universal Music Latin Entertainment, lo que generó un ascenso en su carrera. Y a inicios de 2017, lanzó el sencillo “Ahora me llama” junto con Bad Bunny, que rápidamente se convirtió en un hit. Meses más tarde, realizó un remix junto con Quavo, con el cual tuvo su primer ingreso al top 10 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. El 27 de octubre de 2017, lanzó su álbum debut Unstoppable, que obtuvo el puesto dos del Top Latin Albums.



Karol G usa este atuendo en sus presentaciones. (Foto: Instagram Karol G) Karol G usa este atuendo en sus presentaciones. (Foto: Instagram Karol G) Karol G usa este atuendo en sus presentaciones. (Foto: Instagram Karol G)



NATTI NATASHA

​

Es una cantante y compositora dominicana de reguetón, pop latino y bachata. La artista ganó terreno en la industria abriéndose camino en el mercado latino con participaciones en varios proyectos discográficos, como fue la compilación de temas “Love is pain”, dirigida y apoyada musicalmente por quien se habría convertido en su mentor, Don Omar. En este disco también salió una primera versión del éxito internacional "Dutty Love" con Don Omar, sencillo que le hizo el honor de ganar tres premios Billboard Latinos.



Natti Natasha y sus exitosas interpretaciones han generado elevadas cifras de ventas en iTunes, lo cual la adentra entre las cantantes que han logrado o están cerca del codiciado ‘millón’ de copias con mezclas populares. Las canciones que interpreta han sobrepasado 200 millones de reproducciones en cuentas alojadas en plataformas de servicio streaming como YouTube.



Natti Natasha combina con un body esta ropa. (Foto: Instagram Natti Natasha) Natti Natasha combina con un body esta ropa. (Foto: Instagram Natti Natasha) Natti Natasha combina con un body esta ropa. (Foto: Instagram Natti Natasha)





JENNIFER LOPEZ

J.Lo, es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa, perfumista y filántropa estadounidense de origen puertorriqueño. En 1991, obtuvo su primer trabajo como bailarina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo su primer papel como protagonista en la película Selena, con el que se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares.



En 1999 debutó como cantante con su sencillo If You Had My Love que fue número uno en Billboard Hot 100 y con su álbum On the 6 (1999), gozando de gran éxito en el mercado internacional. Su fama creció hasta la actualidad.



JLo no fue ajena a esta tendencia de vestir. (Foto: Instagram JLO) JLo no fue ajena a esta tendencia de vestir. (Foto: Instagram JLO) JLo no fue ajena a esta tendencia de vestir. (Foto: Instagram JLO)



ROSALÍA

​

Es una cantante, compositora, productora y actriz española. Ha sido galardonada con dos Premios Grammy Latinos por “Malamente”, que la convirtieron en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un único trabajo, y dos MTV Video Music Awards.



Rosalía sigue la tendencia de esta moda. (Foto: Instagram Rosalía) Rosalía sigue la tendencia de esta moda. (Foto: Instagram Rosalía) Rosalía sigue la tendencia de esta moda. (Foto: Instagram Rosalía)



DUA LIPA

​

Su carrera musical se inició a los 14 años cuando comenzó a versionar canciones de otros artistas en YouTube. En 2015 firmó con la discográfica Warner Music Group y a los 20 años lanzó su primer sencillo “New Love”, seguido de “Be the One”.



En enero de 2017, Lipa ganó el premio a la elección pública EBBA. Su homónimo álbum de estudio debut se lanzó el 2 de junio de 2017. El álbum generó siete sencillos, incluidos dos top 10 del Reino Unido «Be the One» y «IDGAF» y el sencillo número uno del Reino Unido «New Rules», que también alcanzó el número seis en los Estados Unidos. En febrero de 2018, Lipa ganó dos premios Brit por la solista británica y a la mayor irrupción musical británica, y así muchos éxitos más.