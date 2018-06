Las especulaciones alrededor de la vida de Shakira y Gerard Piqué y una posible separación suenan prácticamente desde que ambos iniciaron una relación amorosa. Sin embargo, y pese a tener dos hijos juntos, ambos demuestran que todo no pasa más allá de los chismes.

Recientemente, se informó que Shakira y Gerard Piqué iban a confirmar el fin de su relación después de estar años juntos. Incluso, se mencionó a Núria Tomás , la expareja del futbolista, como la manzana de la discordia.

Rápidamente, Núria Tomás negó un romance con Gerard Piqué y pidió que no especulen más sobre ella y el español. Incluso, el futbolista también compartió un video de su hijo Sasha bailando en los ensayos de Shakira , como para desmentir los rumores.

Pero ambos no declararon directamente sobre los rumores y por ese motivo, se continuó con la especulación. Por ese motivo, Gerard Piqué decidió darle su apoyo públicamente a Shakira por su gira mundial.

Vía Twitter , Shakira había colgado un video celebrando emocionada el primer concierto en Alemania de su gira mundial. "We did it!!!! It felt like performing for the first time!!! Shak// Lo hicimos. Se sintió como si fuera la primera vez que actuaba".

Ante esta publicación, Gerard Piqué compartió el mensaje de Shakira y escribió sobre su tuit "Te lo mereces tanto! Te amo!", escribió el futbolista en su cuenta Twitter . Estas palabras del español confirman que la relación está más fuerte que nunca.

