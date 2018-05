La relación entre Shakira y Gerard Piqué está en constante polémica. La pareja está envuelta en medio de rumores de separación desde hace bastante tiempo y, pese a que evitan declarar sobre la situación, las cosas no parecen calmarse.

Medios internacionales informaron que Gerard Piqué y Shakira se encuentran separados y que el futbolista ya habría iniciado un romance con Núria Tomás , su expareja. Sin embargo, para acallar los rumores, al español no se le ocurrió mejor idea que compartir en sus redes sociales un video de su hijo en los ensayos de su madre, a propósito del tour que realizará con su música.

Ahora, es el turno de la propia Núria Tomás . La modelo decidió pronunciarse ante la fuerte ola de rumores alrededor de ella y su ex, Gerard Piqué. Vía Instagram , escribió el siguiente mensaje:

"Podría hacer oídos sordos y una vez más dejar que pasen los días hasta que se olviden de las mentiras que se dicen sobre mí, pero esta vez no me apetece. Me resulta increíble ver cómo noticias inventadas acaban provocando todo tipo de reacciones y juicios de valor sobre mí. Sin más que añadir, a seguir disfrutando de la vida", escribió Núria Tomás en Instagram .

Sin embargo, el mensaje que estuvo por un par de horas publicado en la red social, fue borrado por la modelo. Núria Tomás había acompañado el texto con una imagen completamente negra. En Instagram , varios de sus seguidores le dieron su apoyo al verse envuelta en un tema de infidelidad a Shakira .

Ahora, se desconoce si tanto Gerard Piqué como la cantante colombiana vayan a referirse al escándalo de supuesta infidelidad. La última publicación en Instagram de Shakira fue un video de sus ensayos para el tour que realizará de la canción 'Antología'.

"Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo aún más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos. Con tus tantos dulces besos repartidos", escribió Shakira en Instagram .

