¡No tuvo piedad! Hijo de Gustavo Cerati se burló del mensaje que Shakira le dedicó a Fernando de la Rúa

Shakira utilizó su cuenta en Twitter para compartir un sentido mensaje tras enterarse de la muerte del ex presidente argentino Fernando de la Rúa ya que, como se recuerda, la cantante colombiana mantuvo una relación de mas de 10 años con su hijo Antonio.

A través de tres tuits que acompañó de una foto en la que aparece junto al político, la cantante colombiana demostró la gran amistad que mantenía con él y le expresó todo su cariño; asimismo, destacó algunas de sus cualidades y lamentó el gran vacío que deja para sus familiares y amigos.

"Fernando querido, te has ido para siempre amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos", indicó inicialmente Shakira.

"Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba", agregó la intérprete de "Ojos así" y "Me enamoré".

"Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido. Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo", finalizó.

Las palabras de Shakira no pasaron desapercibidas para Benito Cerati -hijo del fallecido Gustavo Cerati, líder de la banda Soda Stéreo- quien no dudó en ironizar al respecto con la letra de una de sus canciones.

" Shakira nunca se dio cuenta dónde estaban los ladrones porque estaban al lado de ella. Ja, ja, ja", escribió en su tuit, haciendo referencia al tema "¿Dónde están los ladrones?".

Como era de esperarse, las críticas de los usuarios de redes sociales no se hicieron esperar y por ello, Benito Cerati compartió otro tuit en el que manifestó: "La quiero y admiro a Shakira igual".

shakira nunca se dio cuenta donde estaban los ladrones xq estaban al lado de ella jejox — Benito Cerati (@Vanity_Sexx) 9 de julio de 2019