La cantante colombiana Shakira no deja de sorprender al mundo con sus constantes éxitos profesionales. En esta oportunidad, la intérprete barranquillera celebró que el tema “Girl Like Me”, junto a Black Eyed Peas, sigue conquistando los principales charts a nivel mundial.

El último logro que ha alcanzado la estrella colombiana ha sido llegar al número uno de la lista de Latin Billboard de Estados Unidos, gracias al tema que hizo en colaboración con Black Eyed Peas.

Para celebrar con todos sus seguidores, Shakira publicó un video en sus redes sociales en el que comenta emocionada la noticia y se puede apreciar su reacción de felicidad tras enterarse de que ha alcanzado el primer lugar en el importante chart.

Por si fuera poco, la artista aprovechó el video para enviar un mensaje de agradecimiento a todos sus fanáticos por todo el apoyo que le han dado tanto a ella como a Black Eyed Peas desde que salió a la luz la canción.

“Wow me acabo de enterar de que hemos llegado al número uno en la lista de US Latin Billboard y estoy súper agradecida con todos ustedes, no saben cuánto, por todo el apoyo que nos han dado a mí y a Black Eyed Peas con esta canción que no sería nada sin ustedes. Los quiero muchísimo”, manifestó la colombiana.

“Girl Like Me” estrenó el pasado 4 de diciembre de 2020 en el canal oficial de YouTube de Black Eyed Peas de la mano de un videoclip que rápidamente se convirtió en un éxito a nivel mundial, al igual que su challenge.

