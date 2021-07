Marvel Studios no se duerme en sus laures y sigue trabajando en sus próximos estrenos, entre ellos, la película “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Para aumentar la expectativa de los fans, Marvel liberó un nuevo adelanto con imágenes inéditas.

Este nuevo avance de la película protagonizada por Simu Liu muestra escenas nuevas y sigue anticipando la tensión que existirá entre el personaje principal de la historia y su padre, Wenwu.

Bajo este contexto, el adelanto también muestra imágenes de acción sobre el ring de lucha, donde también habrá una disputa entre Wong y Abominación y, por supuesto, otro vistazo a lo que posiblemente sea la batalla final entre Wenwu y Shang-Chi.

“Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” muestra al personaje de los comics Marvel creado en los años 70 por Steve Engleheart y Jim Starlin, quienes presentaron a Shang-Chi (Simui Liu), hijo de un poderoso criminal de China.

Destin Daniel Cretton, director de “Just Mercy”, será el encargado de dirigir el largometraje. Cabe señalar que el elenco contará con la participación de Awkwafina como Katy, la amiga de Shang-Chi; Michelle Yeoh como Jiang Nan; Meng’er Zhang como Xialing; Ronny Chieng como Jon Jon; Fala Chen como Jiang Li y Florian Munteanu como Razor Fist.

