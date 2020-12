La amistad de Shawn Mendes y Justin Bieber siempre estuvo en duda. Sin embargo, la pareja de Camila Cabello decidió salir al frente para contar su versión.

En una reciente entrevista a la revista GQ, Mendes afirmó que ambos no han sido enemigos al inicio de sus carreras. “Nunca fuimos enemigos, absolutamente”, señaló el intérprete de Wonder.

Del mismo modo afirmó que si bien no fueron enemigos, no eran amigos, pues no se mensajeaban o preguntaban constantemente cómo se encontraban. Hecho que, cree Mendes, pudo ser determinante para que sus seguidores crean que Bieber y él no se llevaban bien.

Además, el intérprete de “Wonder” recordó un video de hace años de Bieber negando conocer a Mendes. “Dijo que realmente no sabía quién era yo, y yo le creí. Entonces, sea lo que sea, tal vez lo hizo y estaba tratando de molestarme de cualquier manera”, añadió.

Mendes afirmó que él tiene influencia de Bieber y confesó que el artista canadiense lo ha ayudado a lidiar con las desventajas de la fama.

“Se da cuenta de que hay oscuridad y que suceden cosas pesadas en nuestra carrera. Pero la verdad es que en cualquier industria es lo mismo. Y siento que de él, hay una conversación constante de ‘Estoy agradecido, estamos bendecidos, mira lo que sucede a nuestro alrededor’”, señaló Shawn a Entertainment Tonight.

VIDEO RECOMENDADO

Tini Stoessel confesó a Francisca Aronsson que su amor platónico era Justin Bieber

Tini Stoessel confesó a Francisca Aronsson que su amor platónico era Justin Bieber