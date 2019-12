Shawn Mendes se ha convertido en uno de los rostros más populares del momento para lo que será su presentación este 14 de diciembre en el Jockey Club ante 16 mil personas. El intérprete de ‘Señorita’ brindará un espectáculo con sus éxitos como parte del "Shawn Mendes: The Tour”.

Shawn Mendes se ha convertido en uno de los rostros más populares del momento tras el reciente lanzamiento del single “Señorita”, junto a Camila Cabello. Tal como ocurrió en Europa, Reino Unido, Norteamérica y Australia, el tour mundial lo llevará a presentarse en Lima ante un lleno total.

El intérprete de ‘There’s nothing holdin’ me back’ y nominado al GRAMMY ha liderado todas las listas de éxitos de los últimos años y la semana pasada volvió a ser noticia mundial al presentar un tema en colaboración con Camila Cabello. El videoclip acumuló el primer día más de 2.5 millones de visitas en pocas horas y fue lo más comentado en redes sociales. La canción es un hit y ya se postula como una de las favoritas para ser el tema más bailado de esta temporada. Sin duda, una nueva anotación de la estrella canadiense que no deja de sorprender a sus seguidores.

"Shawn Mendes: The Tour” empezó el 7 de marzo en Europa y se extenderá hasta fines de año con más de 70 fechas que incluyen a países de América Latina como México, Argentina, Brasil, Chile y, por supuesto, el Perú. El músico ha prometido un show inolvidable en cada ciudad que visitará. Serán 16,000 los afortunados fans peruanos que consiguieron entradas para la presentación de la estrella canadiense.

El cantante y compositor multiplatino nacido en Toronto, Shawn Mendes, lanzó su esperado tercer álbum homónimo el año pasado. El disco debutó en el puesto número 1 en la lista Billboard 200. El álbum se convirtió en uno de los estrenos más vendidos de 2018 y convirtió a Shawn en el tercer artista en solitario más joven en tener tres álbumes # 1 consecutivos.

El joven músico ha completado dos giras mundiales agotadas con más de un millón de entradas vendidas en estadios legendarios como el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York y el O2 Arena de Londres en minutos. En febrero de 2018, ROI Influencer Media reconoció a Shawn como el artista número 1 más influyente y el adolescente número 1 más influyente en todas las plataformas de redes sociales.