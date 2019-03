Silvia Pinal se pronuncia tras ser hospitalizada por problemas respiratorios

Luego de que Silvia Pinal fuera hospitalizada por un problema respiratorio el fin de semana, ella y su hija, Alejandra Guzmán, dieron detalles sobre su estado de salud para aclarar los rumores.

Silvia Pinal se entrevistó con el programa de televisión “Intrusos” a través de una llamada telefónica donde confirmó que tuvo un cuadro de neumonía, pero que se está recuperando favorablemente.

“Primero me asusté porque pensé que era la vesícula, nunca me he enfermado de algo así, pero luego que fui a ver al doctor me vio la garganta…”, señaló la actriz mexicana Silvia Pinal, para posteriormente comentar que se encuentra mejor: “Me está yendo muy bien […] Yo creo que si no es hoy en la noche, mañana me voy para mi casa… Todo está bien, está controlado y a seguir trabajando”.

Momentos antes de que Silvia Pinal se pronunciara, Alejandra Guzmán reveló que su madre se puso mal el sábado 9 de marzo por lo cual la trasladaron a un hospital en la Ciudad de México.

“Entro el sábado en urgencias porque no podía respirar. A veces los artistas no nos cuidamos, mi mamá es muy chambeadora”, señaló Alejandra Guzmán a Televisa Espectáculos.

Alejandra Guzmán @Al3jandraGuzman confirma que Silvia Pinal fue hospitalizada de emergencia este fin de semana, afortunadamente se encuentra bien tras haber sufrido una infección en vías respiratorias pic.twitter.com/Xr2hYL04cg — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) 11 de marzo de 2019

Como se conoce, Silvia Pinal ha tenido una exitosa temporada, pues además de tener una serie biográfica transmitida por Televisa basada en su libro, la actriz mexicana ha participado en “Mi marido tiene familia” y ha anunciado que formará parte de “La casa de las flores”.