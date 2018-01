¡Angel of Death! Slayer, una de las bandas más emblemáticas de thrash metal en el planeta, acaba de anunciar gira mundial de despedida. La banda hizo el anuncio a través de sus redes sociales y sus fanáticos lo lamentan.



Slayer también dejó abierta la posibilidad de una disolución definitiva de la banda. "The end of days is near... to make its exit... with one final world tour" (El fin de los tiempos se acerca y se celebrará su gran final con una última gira mundial), indica Slayer en el mensaje de Twitter, Facebook y más redes sociales.



No lloverá sangre. Slayer todavía no tiene fecha de inicio de su tour final por todo el mundo. Pero se indica que la banda ya tiene shows pactados por Estados Unidos con bandas como Lamb of God, Anthrax, Testament y Behemoth.



Lo que se esperaba. Tom Araya, líder y vocalista de Slayer, ya había deslizado la idea de retirarse de la música en un entrevista en el 2016 para Loudwire. "Es momento de recoger mi pensión. Estoy agradecido de haber estado por aquí durante 35 años. Es mucho tiempo. Cuando empezamos, todo era genial. Éramos jóvenes e invencibles", manifestó el vocal de Slayer.



El inicio. La banda nación en 1981 en Huntington Park (California, EE UU) y en 2011 se encontraba Jeff Hanneman , cofundador de la banda, abandonó la gira por sufrir de una fascitis necrotizante por la picadura de una araña. Hanneman perdió la vida en el 2013 por una deficiencia hepática.



Slayer en Perú



La banda también llegó por Perú para sacudir cabezas el 11 de junio del 2011 en el Estadio San Marcos. Slayer llegó a Lima como parte de su gira 'World Painted Blood Tour 2011'. El concierto se realizó en medio de un lleno total, pogo y mucha emoción por ser la primera y única vez que la banda norteamericana llegó a Lima.



Solo queda esperar que algún empresario haga su jugada y pueda traer a Slayer en su gira mundial de despedida.