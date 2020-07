Sofía Reyes se ha reencontrado con su lado más espiritual en esta cuarentena. la cantante mexicana conversó con Trome y nos cuenta que en este confinamiento ha explorado su faceta más íntima la misma que plasmará en sus próximos proyectos y en un viaje que la llevará a incursionar en distintos géneros musicales.

A través del Zoom, Sofía Reyes cuenta que antes del lanzamiento de sus temas ‘Cuando estás tú‘, junto a Piso 21, y ‘Whoppa', con Tinie y Farina; atravesó por un subibaja de emociones, entre ellos, su lado melancólico. “He hecho más baladas, cuando estoy en el piano hago eso. Estoy en una etapa muy interesante en cuanto a escribir música. Estoy probando de todo, lo que tenga que salir”, precisa.

Asimismo, la intérprete de ‘1,2,3′ indica que una una deuda pendiente en su carrera musical es el encuentro con su público peruano al que tenía planeado visitar este 2020, de no ser por la pandemia.

“Nunca he ido a Perú. ¡No lo puedo creer! Lo he pedido desde hace años. Ya íbamos a ir a este año, pero por la pandemia se empujó. En mis estadísticas Perú es de los países que más escucha mi música. Sé que voy a ir pronto, me muero por conocerlos”, indica.

Asimismo, Sofía Reyes muestra que su lazo más grande con nuestro país es, por lo pronto, Nicole Zignago, hija de Gian Marco, con quien mantiene una estrecha relación amical.

“Me quiero llevar a mi mejor amiga que es Nicole Zignago, claro que cuando vaya a Perú ella se va a ir conmigo. Me encantaría conocer más de la música peruana, fui a un concierto de Gian Marco y creo que sacó un charango. Me encantó. Quisiera conocer la cultura y la comida. Quiero hacer promoción y también darme el tiempo de conocer”, añade muy emocionada.

Por otro lado, Sofía Reyes confiesa que no es ‘muy fan’ de las redes sociales y que el mensaje más poderoso que puede dar a sus seguidores es el de aceptarse y ser auténticos.

“Fue un proceso estar en redes sociales, no es mi fuerte. Me cuesta. No soy una persona que esté tanto en mi celular. Siento que en ese proceso entendí que simplemente tienes que ser tú, en general, en redes sociales, en el escenario y en la vida. Es como mi meta compartir eso con la gente, que todos se sientan orgullosos de quienes son sin tomar algún tipo de papel para encajar. En las redes sociales hay mucho de todo. Tú decides que ver”, precisa.

Asimismo, Sofía Reyes revela que hace caso omiso a los comentarios negativos pues considera que “la raíz de todos los problemas es la falta de amor”. “Siempre digo ¿cómo vas a dar algo que no tienes? Primero hay que tener ese amor para luego darlo. Hay que aceptarnos antes de criticar a los demás”, incide.

antes de finalizar la videollamada, Sofía Reyes expresa que quiere experimentar con todo tipo de genero musical. “Quiero hacer regional mexicano, trap, cumbia y colaborar con artistas como Christian Nodal, Dua Lipa, J Balvin, Ed sheeran y C. Tangana”, finaliza.