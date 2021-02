“Spider-Man: No Way Home”: Se confirma el título de la tercera película del Hombre Araña

¡SE CONFIRMÓ POR FIN! A través de redes sociales se oficializó el titulo de la tercera película del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). La cinta se llamará ‘Spider-Man: No way home’.

El encargado de revelar el titulo oficial de la cinta fue el protagonista, Tom Holland, con un video en el que sale junto a Jacob Batalon y Zendaya. Era grande la expectativa por conocer este dato importante entre los fans de Marvel.

En las imágenes, se ve una pizarra con las opciones que se tomaron en cuenta para el título de la tercera película de Spider-Man de Marvel y Sony. Asimismo, algunos de sus seguidores empezaron a crear teorías entorno a lo que veremos en la cinta.

Pese a que Tom Holland ha mencionado que Andrew Garfield y Tobey McGuire no estarán en ‘Spider-Man: No way home’, los fans aún mantienen la esperanza. La fecha de estreno está programada para diciembre del 2021.

ESTE ES EL VIDEO DE TOM HOLLAND:

TROLEARON A LOS FANS

Recordemos que, un día antes, Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya, difundieron distintos títulos para la esperada tercera entrega de la película de Marvel Studios a través de sus redes sociales y generaron cierta confusión entre sus miles de seguidores en el mundo.

Según publicó Tom Holland, la tercera entrega tendrá por título “Spider-Man: Phone Home”. “Muy emocionado de anunciar el nuevo título de Spider-Man. No puedo esperar a que todos ustedes vean lo que hemos estado haciendo. Amor desde Atlanta”, escribió el protagonista en su perfil de Instagram.