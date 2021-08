Tom Holland tuvo una misteriosa reacción luego que el supuesto tráiler de “Spider-Man: No Way Home” se filtrara en redes sociales. La película es muy esperada por los fans y tiene previsto estrenarse el próximo 17 de diciembre.

El actor no fue ajeno a la difusión del presunto avance de la película en redes sociales -que finalmente pudo ser bloqueado por Sony Pictures- y usó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje que ha dejado confundidos a sus seguidores.

La estrella de Hollywood -que comenzó a dar vida al superhéroe en 2017- y quien protagoniza de la cinta, compartió en sus Stories un mensaje en el que, de forma escueta, señaló: “You ain´t ready! (Aún no estan listos!)”.

Tom Holland y su misteriosa reacción a la filtración del tráiler de “Spider-Man: No Way Home”. (Foto: Captura)

La reacción de sus fanáticos no se hizo esperar y muchos de ellos empezaron a especular sobre el mensaje. Algunos, consideran que Holland se refiere a que los espectadores no deberían haber visto el video filtrado, ya que algunos de los efectos digitales aún no están terminados.

Otro grupo, piensa que a lo que realmente se refiere es que el esperado avance podría ser lanzado de forma oficial pronto y de manera inesperada. Sea cual sea la teoría, habrá que seguir esperando para disfrutar las imágenes completas ya que, por el momento, no hay una fecha oficial para su lanzamiento,

Sony Pictures no ha revelado detalles de “Spider-Man: No Way Home”, y lo que se conoce es gracias a los juguetes en preventa. Por ejemplo, el Hombre Araña contará con nuevos trajes, uno de los cuales será de color negro con detalles dorados. Además, se sabe que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) tendrá un rol importante en la historia.

Asimismo, Alfred Molina confirmó su retorno a la saga como el Doctor Octopus, quien apareció en la cinta del 2004 “Spider-Man 2″, y fue visto por última vez intentando controlar una explosión nuclear desatada por él mismo en la que, aparentemente, había perdido la vida por salvar la ciudad de Nueva York. Jamie Foxx también aparecerá en la película como Electro, el villano de “The Amazing Spiderman 2″.

