Este martes 2 de marzo regresa el drama y los rescates más impresionantes a Star Channel, con el estreno de las nuevas temporadas de “9-1-1” a las 10 p.m. y “9-1-1: Lone Star” a las 11 p.m. Con el sello indiscutible de la exitosa dupla de creadores y productores ejecutivos Ryan Murphy y Brad Falchuk (“Pose”, “El Asesinato de Gianni Versace”, “American Crime Story”, “Glee”), “9-1-1” y “9-1-1: Lone Star” dan una mirada cruda y realista a las vidas de las personas que se arriesgan para salvar a otros.

9-1-1: Cuarta temporada

El aclamado drama, recientemente nominada a los Critics Choice Super Awards como Mejor Serie de Acción, reimagina el drama de emergencias médicas explorando las experiencias que viven bajo extrema presión los oficiales de policía, paramédicos y bomberos que responden a las emergencias más impactantes y conmovedoras en la ciudad de Los Ángeles.

Con espeluznantes nuevos casos, la cuarta entrega compuesta por 14 episodios de una hora, sigue acompañando las vidas y carreras de los equipos de emergencia que deben buscar el balance entre salvar a los más vulnerables y solucionar los problemas de sus propias vidas.

En la nueva temporada, se podrán ver las situaciones más aterradoras, impactantes y desgarradoras. Cuando se rompe la represa de Hollywood, el equipo 118 debe entrar en acción en medio de un caos masivo. Mientras tanto, Athena (Angela Bassett, “Black Panther”) está decidida en dejar atrás sus lesiones físicas y emocionales y regresar al servicio activo.

Maddie (Jennifer Love Hewitt, “The Client List”) y Chimney (Kenneth Choi, “Captain America: The First Avenger”) se preparan para el nacimiento de su bebé. May (Corinne Massiah, “NCIS”) pasa su año sabático como pasante en el centro de llamadas bajo la guía de Maddie, Hen (Aisha Hinds, “The Next Three Days”) comienza la escuela de medicina y Buck (Oliver Stark, “Into the Badlands”) descubre un impactante secreto familiar.

El nominado al premio Emmy® y Globo de Oro®, Peter Krause (“Six Feet Under”), acompaña a las premiadas Angela Bassett y Jennifer Love Hewitt en esta provocativa serie. Completan el elenco: Ryan Guzman (“Step up Revolution”), Rockmond Dunbar (“Prision Break”), Marcanthonee Jon Reis (“El expreso del miedo”), Gavin McHugh (“Called by Mary”) y John Harlan Kim (“Pequeños detalles”).

La serie es producida por 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television y Brad Falchuk Teley-Vision. Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear son creadores, productores ejecutivos y escritores de la serie. Bradley Buecker es productor ejecutivo y director de la serie. Alexis Martin Woodall, Angela Bassett, Peter Krause, John J. Gray, Kristen Reidel y Juan Carlos Coto son productores ejecutivos.

“9-1-1: LONE STAR”: Segunda temporada con Rob Lowe

Repleta de acción y adrenalina, “9-1-1: Lone Star”, el spin-off del aclamado drama de emergencias “9-1-1”, sigue la historia de Owen Strand (Rob Lowe, “The Outsiders”), un bombero que hace casi 20 años fue el único de su estación en Manhattan que sobrevivió a los acontecimientos del 11 de septiembre. Tras el ataque, Owen tuvo la poco envidiable tarea de reconstruir su estación.

Luego de una tragedia similar en una estación de bomberos en Austin, Owen, junto con su problemático hijo T.K. (Ronen Rubenstein, “Dead of Summer”), que también es bombero, lleva sus progresistas filosofías de vida y de cómo apagar incendios a Texas, en donde pretenden volver a empezar. En la superficie, Owen aparenta tener un estilo cosmopolita y arrogante, pero en el fondo, lucha con un secreto que esconde del mundo y que bien podría terminar con su vida.

A partir de allí, comienza a reunir a su nuevo, calificado y diverso equipo para la estación de bomberos 126, formado por Judd Ryder (Jim Parrack, “True Blood”), el único sobreviviente de la estación 126 original después de que un llamado de rescate terminara en una tragedia, y su esposa Grace (Sierra McClain, “Mindhunter”), operadora del servicio telefónico 9-1-1.

También se suman al equipo de Strand, Marjan Marwani (Natacha Karam, “The Brave”), una bombera fantástica quien disfruta de la adrenalina y además es una musulmana devota; Paul Strickland (Brian Michael, “Queen Sugar”), un bombero transgénero que decidió con valentía hacer su transición mientras trabajaba en Chicago y que tiene un don para la observación digno de Sherlock Holmes; y el bombero novato Mateo Chavez (Julian Works, “American Crime”). Además, T.K comienza una relación romántica con el oficial de policía Carlos Reyes (Rafael Silva), y deberán sortear varios obstáculos.

Para la segunda entrega compuesta de 14 episodios de una hora, el equipo 126 le da la bienvenida a la nueva capitana paramédica Tommy Vega (Gina Torres, “Suits”). Tommy estaba en la cima de su juego cuando colgó su uniforme hace ocho años para criar a sus hijas gemelas. Cuando el restaurante de su esposo se hundió debido a la pandemia, no tuvo más remedio que volver a ingresar a la fuerza laboral para mantener a su familia. Aunque le rompe el corazón estar separada de sus hijas, Tommy deberá demostrar que sigue siendo una gran Capitana.

Por otro lado, Owen se reencuentra con su exesposa y la madre de T.K., Gwyneth (estrella invitada Lisa Edelstein, “Dr. House”), y la ex pareja redescubre la chispa que alguna vez compartieron. Cuando Owen descubre que su cáncer está en remisión, recibe noticias que cambiarán su vida para siempre.

Además, esta temporada contará con un emocionante crossover con “9-1-1” en el tercer episodio, el martes 16 de marzo a las 11 P.M. , donde Hen, Buck y Eddie se unen al equipo del capitán Strand para salvar un campamento de adolescentes en peligro por un incendio forestal.

La serie es producida por 20th Television en asociación con Ryan Murphy Television y Brad Falchuk Teley-Vision. Ryan Murphy, Brad Falchuk y Tim Minear son creadores, productores ejecutivos y escritores de la serie. Bradley Buecker es productor ejecutivo y dirigió el estreno de la serie. Alexis Martin Woodall, Rashad Raisani, John J. Gray, Angela Bassett y Rob Lowe son productores ejecutivos.

