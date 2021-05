Star Wars: The Bad Batch: La serie que narra el nacimiento del Imperio desde otro ángulo

La serie de animación exclusiva de Lucasfilm para Disney+, Star Wars: The Bad Batch, sigue a la élite y experimental que conforma la Fuerza Clon 99, presentada por primera vez en la última temporada de la aclamada serie Star Wars: The Clone Wars.

Dispuestos a trabajar juntos, Hunter, Wrecker, Tech y Crosshair son un escuadrón único de clones modificados genéticamente a diferencia de sus hermanos del Ejército Clon, pues cada uno posee una una habilidad excepcional que lo convierte en soldados extraordinariamente eficaces.

"Star Wars: The Bad Batch" se estrenará este 4 de mayo, con nuevos episodios cada semana. (Foto: Lucasfilm/Disney)

La serie sigue de cerca la historia de los ‘Bad Batch’, mientras encuentran su camino en una en una galaxia que cambia rápidamente, inmediatamente después de la Guerra de los Clones.

Precisamente, seremos testigos del preciso momento en el que se pone en acción la Orden 66, más allá de lo visto en el Episodio III: La Venganza de los Sith. En esta nueva producción, veremos el nacimiento del Imperio desde otro ángulo, en medio de la confusión de nuestros protagonistas por decidir que camino adoptarán.

“Star Wars: The Bad Batch” ha sido creada por el productor ejecutivo Dave Filoni (“The Mandalorian”, “Star Wars: The Clone Wars”) y producida ejecutivamente por Athena Portillo (”Star Wars: The Clone Wars”, “Star Wars Rebels”), Brad Rau (”Star Wars Rebels”, “Star Wars Resistance”) y Jennifer Corbett (“Star Wars Resistance”, “NCIS”) con Carrie Beck (“The Mandalorian”, “Star Wars Rebels”) como co-productora ejecutiva y Josh Rimes como productor (“Star Wars Resistance”).

Los miembros de Bad Batch, de izquierda a derecha Crosshair, Echo, Wrecker, Hunter y Tech. (Foto: Lucasfilm/Disney)

“Me pareció intrigante y atractivo ver una serie en la que se explique ‘¿Qué pasa después de la guerra haya terminado? ¿Qué pasa con los clones que todo lo que saben es ser soldados’, especialmente para los Bad Batch que hacen las cosas de manera diferente, en el caso de la República y de cómo encajan una vez que se convierte en el Imperio, son dos regímenes muy diferentes. Cómo reaccionan a este nuevo entorno y la nueva forma de hacer las cosas, la nueva forma de seguir reglas. Fue interesante hablar de la transición de la República al Imperio y lo que parece, porque no es lo que vimos en la trilogía original, donde el Imperio tenía el dominio”, cuenta Jennifer Corbett, en conferencia de prensa.

“Encontré interesante mostrar planetas y lugares que estaban felices de que la guerra haya terminado, y que realmente no entienden las implicaciones de lo que un Imperio realmente significa. La serie sirve para sentar las bases para lo que todo el mundo sabe que hace el Imperio más adelante”, agrega la productora.

LOS PERSONAJES DE BAD BATCH

Los personajes principales de “Star Wars: The Bad Batch” tienen la voz de Dee Bradley Baker, en su versión en inglés. La tripulación de Bad Batch se conoce técnicamente como Clone Force 99, y es el resultado de los experimentos de Kaminoan para crear una unidad especializada de comandos clon. El equipo está formado por:

HUNTER

Hunter, el líder de la tripulación, tiene unos sentidos extraordinariamente agudos que le dan una ventaja a la hora de rastrear a sus objetivos.

ECHO

Echo se unió a los Bad Batch hacia el final de las Guerras Clon tras su rescate de la Unión Tecnológica. Los conocimientos de Eco sobre tácticas y estrategias militares adecuadas le proporcionan valiosa visión, mientras que sus implantes cibernéticos le dan la capacidad única de interactuar con los sistemas informáticos.

TECH

Tech es el especialista en ordenadores y armas, el más hablador del grupo. Su cerebro genéticamente mejorado puede descifrar desafíos técnicos a una velocidad incluso mayor que la de algunos droides.

WRECKER

Con poderosos músculos que lo hacen mucho más fuerte que el clon medio, se gana bien su apodo de ‘destructor’ ya que disfruta mucho de destrozar cosas.

CROSSHAIR

Crosshair es el francotirador del equipo, cuya aguda visión le da una precisión superior y, como resultado, un aire de superioridad. Su capacidad para neutralizar a un objetivo a gran distancia, lo convierte en un soldado de gran valor.