¿Stephanie Cayo y Chad Campbell desean tener hijos? Ella respondió esto [VIDEO y FOTOS]

Hace un mes que la actriz peruana Stephanie Cayo se casó con el empresario estadounidense Chad Campbell. No fueron pocos los medios que dieron cuenta de las especiales 'despedidas de soltera' que tuvo la joven antes de la ceremonia, que se llevó a cabo en Colombia.



Días antes de que ello ocurriera, Stephanie Cayo dio una entrevista a Punto G en la que se tocó el tema de la convivencia con el hombre de negocios. De acuerdo con lo que señaló la chica, este proceso no fue muy complicado.



Una de las cosas que contó Stephanie Cayo fue cómo Chad Campbell actuaba cuando llegaba a casa. Ella apuntó que él no es tan ordenado, dejando su ropa en el suelo ni bien entra al domicilio.



"Entendí que a él le gustaba eso. Ya no me molesta”, dijo Stephanie Cayo en la conversación, la cual tuvo una larga duración. "Yo no quiero que cambie nada... Espero que no cambie (con el tiempo)”, agregó.



Además de esto, Stephanie Cayo dejó entrever que no está pensando en incrementar los integrantes de la familia (al menos por ahora). "A veces pienso que no tendré y otras veces, quizá, cuatro", manifestó la esposa de Chad Campbell. "No estamos listos para hablar del tema", añadió.