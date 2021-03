En una reciente entrevista con el programa “Ventaneando”, Stephanie Valenzuela se refirió al estado en el que se encuentra la denuncia por agresión que interpuso contra su expareja, el actor Eleazar Gómez.

La peruana descartó que haya llegado a un acuerdo con el artista mexicano, tal y como han especulado diversos medios internacionales. Además, aseguró que confía en que la justicia mexicana actuará “conforme a la ley”.

“No depende de lo que a mí me gustaría, yo ya cumplí con denunciar y mostrar que no pasa nada y así más mujeres puedan atreverse a hacerlo. Ya el resto depende de la ley”, explicó.

Pese a los difíciles momentos que vivió, Tefi aseguró que no le guarda rencor a Eleazar; sin embargo, desea que se haga responsable de sus actos.

“Debe hacerse responsable de lo que pasó, a veces creo que es bueno hablar las cosas y pedir disculpas. Es muy cobarde quedarse callado, pero yo lo perdonaría de corazón”, dijo la cantante antes de cambiar de tema, ya que sus abogados le pidieron que no entrara en muchos detalles sobre el asunto.

Finalmente, la también modelo pidió tomar conciencia al público y que no “juzguen a las víctimas y no juzguen a las mujeres si no hablan o así, hay que más bien ayudarlas y prevenir (la violencia de género)”.

Los conductores de “Ventaneando” agradecieron la conversación que sostuvieron con Tefi Valenzuela, quien invitó a los televidentes a escuchar su nuevo sencillo “El Perdón” a través de su cuenta oficial de YouTube.

VIDEO RECOMENDADO

Stephanie Valenzuela brindaba declaraciones y apareció Nicola Porcella.

Stephanie Valenzuela brindaba declaraciones y apareció Nicola Porcella. (América)