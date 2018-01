"Steve- O ha robado y secuestrado a mi perrita": aparece 'dueño' de 'Wendy' [FOTOS]

La semana pasada, las redes sociales se emocionaron con la noticia de Steve-O y la adopción de una perrita peruana callejera. Sin embargo, esta emotiva historia podría dar un giro de 180 grados y terminar con las ilusiones del cómico estadounidense tras la aparición de un nuevo personaje.

'Wendy' hizo buena química con Steve-O de forma instantánea e incluso se la llevó a Estados Unidos, para que esté presente en el Avant Premiere de su serie en YouTube. La perrita desfiló por la alfombra roja.

Steve-O de ‘Jackass’ hizo desfilar en Hollywood a perrita peruana que adoptó de la calle (Getty Images) Steve-O de ‘Jackass’ hizo desfilar en Hollywood a perrita peruana que adoptó de la calle (Getty Images)

Pero no todo es color de rosa. Al parecer, 'Wendy' tenía dueño y ahora aparece para reclamar que le han arrebatado a su mascota. Percy Poma Loli, está indignado y quiere que Steve- O le devuelva a su perrita que, según menciona, en realidad se llama 'Candy'.

"Solicito de su apoyo con la finalidad de poder recuperar a mi perrita llamada Candy, ya que se ha hecho viral por el sr. Steve-O, quien amparándose de un supuesto acto de buena fe ha robado y secuestrado a mi perrita", fue lo que escribió Percy en sus redes sociales.

Percy Poma niega que la perrita haya estado en situación de desamparo y ahora pide que Steve-O le devuelva a su perrita. En conversaciones con Trome, contó cómo fue que sucedieron los hechos.

"(Candy) había salido de mi casa. Siempre solía hacerlo y luego regresaba. Un día salió y nunca más regreso. Si ves el video de Steve-o te darás cuenta que la única perrita que recibe la comida balanceada es Candy, el resto la rechaza y eso es por que no están acostumbrados, ella comía solo balanceado", indicó Percy Poma a Trome.

El supuesto dueño cuenta además que se siente frustrado pues pide ayuda y solo recibe el rechazo de los demás usuarios, quienes lo acusan de no atender a su mascota.

"Sé que si estoy frente a Candy, te aseguro que me reconocerá inmediatamente. No estoy ido ni me estoy inventado todo esto. Solo que recién qué puede ver el video de este señor pude reconocer a mi perrita", añadió.

Para probar que en realidad es su perrita, Percy Poma nos compartió algunas imágenes de 'Candy' cuando estaba más pequeña. Revisa nuestra galería.