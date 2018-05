La tercera temporada de Stranger Things fue confirmada a finales del año pasado y actualmente se está rodando. La continuación de la serie de Netflix , traerá nuevos personajes y si Leonardo DiCaprio aceptara, él sería el hermano perdido de 'Eleven' .

La joven actriz que interpreta a Eleven , Millie Bobby Brown , ha confesado su deseo por trabajar con Leonardo DiCaprio . “Ya tengo la historia” asegura entusiasmada. “Leo si quieres estar en la serie, aquí tienes tu contrato", bromeó.

Las nuevas caras de esta temporada son: Francesa Reale, Cary Elwes, Jake Busey y Maya Hawke . Además de Leonardo DiCaprio , si es que aceptara.

Aún no se sabe si los productores de la serie cumplirán el deseo de la actriz de 14 años, pero lo que si se ha confirmado según comentaba Shawn Levy, productor ejecutivo de la serie de Netflix , a The Hollywood Reporter es que la trama del amor debe continuar entre Mike e Eleven .

“No hay que olvidar que son niños de 13 o 14 años, ¿qué significa romance en esa etapa de la vida? Nunca pueden ser relaciones simples y estables, y esa inestabilidad es divertida".

La tercera temporada de Stranger Things contará con 8 episodios y se estrenará en el 2019.

Cabe destacar que por ahora DiCaprio forma parte del filme Once Upon a Time in Hollywood bajo las órdenes de Quentin Tarantino .

