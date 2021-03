Kimberly Reyes es una las actrices más populares y queridas en el mundo del entretenimiento por los diversos papeles que ha interpretado, siendo el más recordado Yésica Beltrán ‘La Diabla’ en “Sin senos sí hay paraíso” y “El final del paraíso”, ambas producciones de Telemundo.

Si bien, goza de fama, la también presentadora y modelo no es ajena a las críticas por parte de la gente, que cuestiona su figura; algo que la afectado emocionalmente y dañado su autoestima, así lo hizo saber en sus redes sociales, donde respondió a sus detractores.

La actriz contó que las críticas dañaron su autoestima. (Foto: Kimberly Reyes / Instagram)

¿QUÉ DIJO KIMBERLY REYES?

Para responder a los ataques, la colombiana de 32 años no dudó en subir un video en su cuenta de Instagram, donde luce un bikini negro, el cual acompañó con un mensaje en el que señala lo que está viviendo.

“Yo: ‘voy a montar este video viejito de festivo’. La gente: ‘Estás gorda, estás cachetona, estás muy flaca, estás despeinada, te ves aguada, me gustabas más antes, está vieja no sabe ni que hacer, ¿qué te hiciste?’. ¿Por qué será que nos acostumbramos a criticar al otro y a nunca ver el vaso lleno, sino a reafirmarle a los demás vacíos innecesarios? Me desahogué en mis historias, festivo de realidades”, escribió.

Inmediatamente, en sus historias, realizó una dinámica de preguntas y respuestas. Fue ahí cuando uno de sus seguidores la consultó si algún momento se había sentido acomplejada como mujer; ella le dijo: “Batallar con mi peso y las comparaciones constantes a las que nos vemos sometidas por los demás”. Otra de las interrogantes fue si se sintió afectada por los comentarios negativos que recibe, a lo que contestó: “Muchas veces he tenido que pararme frente a la cámara del celular, después de llorar”.

Tras ello, ahondó en el tema y contó que las personas deberían tratar de comprender que cada uno sufre un proceso distinto y en su caso tuvo un desorden hormonal que la llevaron a tomar pastillas hace dos años para controlar su peso. “La gente lo único que hace es juzgarme porque me ven gorda, porque estoy cachetona, porque sí y porque no y porque quieren. Nadie sabe las batallas que sufrimos a puerta cerrada”.

Tanto fueron los cuestionamientos, que Kimberly Reyes se sintió muy insegura de lo que era y lo que reflejaba. “Muchos de sus comentarios me hicieron perder mi autoestima, muchas personas a mi alrededor me quebrantaron aún más y aún así toca reponerse. Nadie sabe el daño que hace con sus palabras, ni las luchas internas que llevamos todos”.