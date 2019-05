¿Quién es Tania Ruiz Eichelmann? Conoce a la modelo por la que Enrique Peña Nieto se divorció de Angélica Rivera | FOTOS

Tania Ruiz Eichelmann era una completa desconocida para todos los mexicanos comunes, pero desde que saltó a la luz fotografías de ella y Enrique Peña Nieto muy amorosos paseando en Madrid, la vida de la modelo se ha visto más que alterada, pues en poco tiempo se convirtió en el centro de atención y en la razón por la que el expresidente mexicano decidió poner fin a más de 6 años de matrimonio con la popular 'Gaviota', Angélica Rivera , el pasado mes de febrero y así vivir su nuevo romance abiertamente con la también socialité.



Por ello, el matrimonio de Mar Collado y Gonzalo Zabala fue la excusa perfecta para que a Tania Ruiz Eichelmann se le viera del brazo de Enrique Peña Nieto y presentada ante la sociedad más exclusiva como la nueva pareja del expresidente mexicano.



Aunque, ni Tania Ruiz Eichelmann y Enrique Peña Nieto han dado entrevistas, las muestras de cariño durante la boda de sus amigos fue más que evidente y a nadie le sorprendió verlos juntos, ya que la pareja ya se ha mostrado de la mano en varias reuniones de alta sociedad.

La revista Hola! de México fue la encargada de confirmar este tan comentado romance. Tanto Enrique Peña Nieto como Tania Ruiz Eichelmann no tuvieron ningún problema en posar, para el lente de la publicación, juntos y abrazados.



Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz aparecen en la portada de la revista Hola de México. Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz aparecen en la portada de la revista Hola de México.

¿QUIÉN ES TANIA RUIZ EICHELMANN, LA MODELO VINCULADA A ENRIQUE PEÑANIETO?

Tania Ruiz Eichelmann nació el 23 de octubre de 1987 en San Luis Potosí, México. La modelo tiene 31 años es una empresaria, blogger y mamá de una niña de cuatro años llamada Carlota, fruto de su relación con el empresario Bobby Domínguez.



De acuerdo al periódico Reforma de México, la modelo tiene un gusto especial por ciertos diseñadores mexicanos, entre los que se encuentran Lorena Saravia, Alexia Ulibarri y Raquel Orozco.

Tania Ruiz Eichelmann se define como una mujer sensible y respetuosa de los diferentes pensamientos.



“Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar, entonces, me puedo llevar con gente de todo tipo, así que todo eso, cuando me visto, lo reflejo”, dijo en una entrevista para el diario Reforma.



Tania Ruiz Eichelmann, es la rubia 21 años menor, que se ganó el corazón de Enrique Peña Nieto. (Instagram) Tania Ruiz Eichelmann, es la rubia 21 años menor, que se ganó el corazón de Enrique Peña Nieto. (Instagram)

LA FAMILIA ACAUDALADA DE TANIA RUIZ EICHELMANN

Tania Ruiz Eichelmann es hija del empresario vinícola, Luis José Ruiz Ituarte y de Elizabeth Eichelmann Gómez, quien maneja las relaciones públicas del Hospital Lomas de San Luis Internacional.



El padre de Tania Ruiz Eichelmann es un renombrado empresario vitivinícola potosino. Además de dedicarse a su empresa de vinos, también imparte diversos cursos de maridaje. Esta actividad la heredó de su padre, Manuel Ruiz, quien se dedicaba a la importación de ultramarinos, es decir de diversos productos de latería, vinos y licores. Gracias a su tienda, Ruiz Solandero, es que hizo su fortuna.



En tanto, Elizabeth Eichelmann Gómez es de origen alemán (por parte de padre) y cubano (del lado materno). La mamá de Tania tiene a su cargo las relaciones públicas del Hospital Lomas de San Luis Internacional; tiene cinco hermanos, entre ellos Raquel, quien está casada con Juan Carlos Valladares García, con quien tuvo tres hijos, uno de ellos Juan Carlos Valladares, esposo de Ximena Navarrete, Miss Universo 2010.