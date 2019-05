¿Quién es Tania Ruiz Eichelmann? Conoce a la modelo vinculada a Enrique Peña Nieto

Desde que Enrique Peña Nieto dejó la presidencia de México, las noticias de su vida personal salieron a flote. Unos meses después de entregar la banda presidencia, el ex mandatario fue captado en Europa en compañía de la modelo Tania Ruiz Eichelmann y desde ese momento los comenzaron a vincular sentimentalmente. Luego llegó el mensaje oficial que confirmaba el fin de su matrimonio con la actriz Angélica Rivera y las sospechas aumentaron.

Recientemente, se dio a conocer unas nuevas fotos de la pareja en una boda junto al cantante Julio Iglesias. Estas imágenes confirmarían que entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelmann existiría una relación que va más allá de la amistad y ya no podrán negarlo como lo hicieron al principio.



La relación entre la pareja es muy cercana y solo falta que los involucrados confirmen si están viviendo una historia de amor, pero ¿quién es Tania Ruiz Eichelmann?



¿QUIÉN ES TANIA RUIZ EICHELMANN, LA MODELO VINCULADA A ENRIQUE PEÑANIETO?

Tania Ruiz Eichelmann nació el 23 de octubre de 1987 en San Luis Potosí, México. La modelo tiene 31 años es una empresaria, blogger y mamá de una niña de cuatro años llamada Carlota, fruto de su relación con el empresario Bobby Domínguez.



De acuerdo al periódico Reforma de México, la modelo tiene un gusto especial por ciertos diseñadores mexicanos, entre los que se encuentran Lorena Saravia, Alexia Ulibarri y Raquel Orozco.

Tania Ruiz Eichelmann se define como una mujer sensible y respetuosa de los diferentes pensamientos.



“Soy muy flexible, sensible y siento que respeto diferentes maneras de pensar, entonces, me puedo llevar con gente de todo tipo, así que todo eso, cuando me visto, lo reflejo”, dijo en una entrevista para el diario Reforma.



Solo queda esperar que la pareja o personas cercana a ellos confirmen si existe una relación entre Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz Eichelmann o solo son buenos amigos.