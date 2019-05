Taylor Swift confiesa que su acto más rebelde incluye a Joe Jonas | FOTOS

Taylor Swift admitió, durante su última entrevista al programa “The Ellen DeGeneres Show”, que lo más rebelde que hizo en su vida incluye a su famosa ex pareja Joe Jonas.

En la entrevista, Taylor Swift participó del segmento “Burning questions”, donde confesó que lo más atrevido que hizo a sus 18 años fue criticar a Joe Jonas, con quien salió por varios meses en 2008.

La intérprete de “Love story” y “Shake it off” dijo que esto se dio porque el músico e integrante de los Jonas Brothers terminó su relación con ella por teléfono.

"Probablemente (lo peor que hice) fue cuando critiqué a Joe Jonas en este mismo programa. Eso fue demasiado, me pasé. Tenía 18 años, también es cierto", reconoció la artista, antes de aclarar que el músico no le guarda rencor por lo ocurrido.

"Ahora nos reímos juntos de ello, pero me fui de la lengua, sí. Son cosas de adolescentes", agregó en sus declaraciones Taylor Swift, quien también dijo que le dedicó algunas canciones como "Forever and Always" y "Better Than Revenge" al integrante de los Jonas Brothers.

Asimismo, Taylor Swift dijo que es fanática de la serie “Game of Thrones”, famosa producción de HBO donde actúa la esposa de Joe Jonas, Sophie Turner.