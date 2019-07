Taylor Swift y todos los enfrentamientos con celebridades aparte de Scooter Braun que marcaron su carrera

Su reciente enfrentamiento con su ex mánager Scooter Braun por los derechos de su música puso a Taylor Swift nuevamente en el foco de atención de la prensa de farándula internacional. La cantante estadounidense de 29 años es una “veterana” de varias batallas mediáticas, de las cuales salió bien librada de algunas y de otras, no tanto. A continuación hacemos un repaso de los feudos que ha protagonizado a lo largo de su carrera en los escenarios.

Justin Bieber, uno de los más recientes 'contrincantes' de Taylor Swift. (Foto: @justinbieber en Instagram)

Taylor Swift vs Justin Bieber

El motivo de la discordia entre ambos tiene nombre y apellido: Scooter Braun, quien también maneja la carrera del rapero Kanye West. El ahora magnate de la música es el dueño de Big Machine Records , discográfica con la que Taylor Swift firmó cuando comenzó su carrera, tras desembolsar 300 millones de dólares. El trato, según reveló la intérprete de ‘Shake it off’, se dio sin que ella tuviera oportunidad de comprar las cintas maestras de sus primeros seis discos y acusó a su ex representante de convocar a sus dos clientes para “hacerle bullying en línea”.

Sin embargo, Justin Bieber salió a defender a Scooter Braun y cuestionó a la estrella pop por atacar públicamente a su representante. En Instagram , el intérprete de ‘Baby’ le recordó a Taylor Swift que el aludido “siempre la ha respaldado” desde el principio y que “no era justo” que usara las redes sociales para hacer que la gente “empiece a odiarlo”. “¿Qué es lo que tratabas de lograr con esa publicación? A mí me parece que fue para generar simpatía y también sabías que al publicar eso tus seguidores la emprenderían contra Scooter”, dijo.

Si bien acaban de reconciliarse, Katy Perry y Taylor Swift fueron 'enemigas' por varios años. (Foto: @katyperry en Instagram)

Taylor Swift vs Katy Perry

Taylor Swift y Katy Perry tuvieron una relación amistosa hasta el 2014 cuando la primera de ellas reveló que el tema ‘Bad Blood’ trataba de otra mujer en la industria musical con la que ahora eran “enemigas directas”. Casi de inmediato, su comentario fue vinculado a Katy Perry y desde ese momento ambas se dedicaron numerosos mensajes crípticos a lo largo de los años hasta que la intérprete de ‘Fireworks’ finalmente habló del enfrentamiento durante una conversación con James Corden en el Carpool Karaoke en mayo del presente año.

Katy Perry reveló que su rencilla con Taylor Swift estaba relacionada a los bailarines de apoyo ya que ella creía que intentaba sabotear su gira de conciertos Red al conseguir la misma cantidad de bailarines para que se le unan a su propia gira mundial. Si bien insistió que ese no era el caso, la intérprete de ‘I kissed a girl’ dijo que su colega se rehusó a hablar con ella cuando trató de contactarla para discutir el meollo del asunto.

Pero todo acabó el 8 de mayo del 2018 cuando Katy Perry le envió a Taylor Swift una verdadera rama de olivo y una carta de disculpas, a lo que la última de las mencionadas respondió a través de un video que compartió en sus Instagram Stories mostrando el paquete que había recibido con las palabras “Gracias Katy”. En junio del presente año, las dos fueron vistas juntas de nuevo abrazándose e intercambiando tiernas miradas en el videoclip de ‘You Need To Calm Down’, el nuevo sencillo de Taylor Swift.

El DJ Calvin Harris fue pareja de Taylor Swift y estuvieron enfrentados por una canción. (Foto: @calvinharris en Instagram)

Taylor Swift vs Calvin Harris

Taylor Swift y Calvin Harris dejaron boquiabiertos a sus seguidores en todo el mundo cuando anunciaron su separación en junio de 2016, y mucho más aún cuando la cantante fue fotografiada en actitudes románticas con Tom Hiddleston apenas dos semanas después de la ruptura. Pero lo que realmente fue la gota que rebalsó el vaso entre ambos fue la canción ‘This is What You Came For’ de Rihanna en la que el DJ colaboró, descartando de esta forma cualquier oportunidad de volver a trabajar a futuro con su ahora ex.

En declaraciones a la revista People, el equipo de Taylor Swift dijo que ella había escrito la canción en cuestión bajo el seudónimo de Nils Sjoberg, pero Calvin Harris respondió en su cuenta de Twitter que se sentía “muy dolido” de que ella y su equipo “llegaran a este punto de querer hacerlo ver como si él fuera EL MALO de la película”. “Supongo que si eres feliz en tu nueva relación deberías centrarte en eso en vez de derribar a tu ex novio para pasar el rato. Por favor, céntrate en los aspectos positivos de TU vida, porque te has ganado una buena vida”, agregó el DJ.

Incluso, Calvin Harris metió el dedo aún más en la llaga al referirse al pleito de Taylor Swift con Katy Perry, ‘tuiteando’: “Sé que estás de gira y necesitas a alguien nuevo al que tratar de “enterrar” como quisiste hacerlo con Katy ETC pero yo no soy esa persona, lo siento. No lo permitiré”. Meses después, en entrevista con la versión británica de GQ, se disculpó con la cantante y dijo que sus ‘tuits’ fueron “un impulso completamente equivocado”. “Estaba protegiendo el que creo que es mi único talento. En ese momento sentía que estaba siendo menospreciado. Me pareció que todo se volvía en mi contra, así que por eso estallé”, dijo.

Kim Kardashian y su esposo Kanye West son los "enemigos" más notables de Taylor Swift. (Foto: @kimkardashian en Instagram)

Taylor Swift vs Kanye West/Kim Kardashian

Otra figura de renombre de la farándula internacional con la que Taylor Swift se enfrascó en un prolongado enfrentamiento mediático fue Kanye West, uno que empezó en los premios MTV VMAs de 2009. En aquella ceremonia, la cantante –de 19 años– aceptaba el galardón a Mejor Video Femenino por su sencillo ‘You Belong with Me’ pero el rapero irrumpió en el escenario y esbozó su infame frase “Voy a dejarte terminar” (“I'mma let you finish” en inglés) con la que insistió que Beyoncé debió haber sido la que ganó.

Si bien Kanye West se disculpó con Taylor Swift y ambos dieron la vuelta a la página, el actual esposo de Kim Kardashian se retractó al año siguiente y nuevamente en 2013 durante una entrevista con The New York Times, en la que dijo textualmente “que no se arrepentía de nada”. Pero todo eso pareció haber quedado atrás cuando en los Premios Grammy de 2015, ambos posaban sonrientes para las fotos e incluso Kanye West salió a hablar sobre una eventual colaboración con Taylor Swift.

Todo parecía color de rosa entre ambos (incluso Taylor Swift le entregó a Kanye West en agosto de ese año el premio Video Vanguard) hasta que en febrero de 2016 el rapero lanzó su tema ‘Famous’, que incluía la frase “Creo que Taylor y yo todavía podríamos tener sexo / ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorra”. Pese a que Kanye insistía en que buscó que Swift la aprobara antes, el equipo de la cantante lo negó todo e incluso ella le mandó un ‘misil’ durante su discurso de aceptación por Mejor Álbum del Año en los Grammys.

Pero ese fue el momento en el que Kim Kardashian intervino en el enfrentamiento, recalcando en una entrevista para la revista GQ que Taylor Swift le había dado su bendición a su esposo sobre aquella mención en la letra de ‘Famous’. “Ella lo aprobó totalmente, ella quería actuar como de pronto no lo hubiera hecho. Les juro, a mi esposo se le vienen todos encima por cosas así [cuando] todo lo que hizo fue seguir el protocolo e incluso la llamó para obtener su aprobación”.

Incluso, la socialité fue un paso más allá recalcando que la conversación había sido captada en cámara y al mes siguiente compartió la grabación en las redes sociales para que todos lo vean y escuchen. Taylor Swift, por su parte, contraatacó con una publicación en Instagram en la que dijo que ella nunca supo que la frase “esa zorra” iba a ser parte de la letra de la canción. En diciembre de 2017, Kim Kardashian volvió a reavivar el pleito al difundir una foto de la figura de cera desnuda de la cantante que apareció en el videoclip y exhibición artística de ‘Famous’.

Ni bien la mencionada publicación empezó a volverse viral en redes sociales, los seguidores de Taylor Swift inundaron sus cuentas con comentarios en el que acusaban a Kim Kardashian de buscar pelea a la cantante y usando emoticones de ratas para insultarla. Unas 24 horas después, la intérprete de ‘ME!’ respondió compartiendo parte de su sesión de fotos para la revista Vogue con el mensaje: “Nunca confío en un narcisista. Pero ellos me aman…”