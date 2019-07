Taylor Swift se siente "triste y asqueada" porque su ex mánager compró los derechos de toda su música

Taylor Swift se siente "triste y asqueada" debido a que Scooter Braun -su ex mánager, que actualmente maneja la carrera de estrellas como Justin Bieber, Ariana Grande, Demi Lovato y a quien acusa de haberla acosado y hacerle bullying- acaba de adquirir el sello discográfico Big Machine Label Group, y con ello, los derechos de toda su música.

A través de un extenso comunicado que compartió en su cuenta de la plataforma Tumblr, Taylor Swift evidenció su indignación. "Me enteré de que Scooter Braun compró mis másters tan pronto como se anunció al mundo. En lo único en lo que puedo pensar es en el incesante y manipulador maltrato que recibió de su parte durante años", escribió la cantante.

Según informó Billboard, Ithaca Holdings de Scooter Braun adquirió Big Machine Label Group a su fundador Scott Borchetta como parte de un acuerdo de US$300 millonesEsto implica que los másters (grabación sonora original) de las canciones de los seis primeros discos de Taylor Swift quedarán en sus manos de Braun.

"Me ha despojado del trabado de mi vida, ni siquiera tuve la oportunidad de comprarlo. Básicamente, mi legado musical va a caer en las manos de alguien que trató de desmantelarlo", apuntó la intérprete de "Shake it of", para luego añadir: "Este es mi peor escenario".

"Esto es lo que sucede cuando firmas un contrato a los 15 años con alguien para quien el término ‘lealtad’ es claramente solo un concepto contractual. Y cuando ese hombre dice: ‘La música tiene valor’, significa que su valor es considerado por hombres que no tomaron parte en crearlo", manifestó.



A pesar de encontrarse ante un panorama tan sombrío, Taylor Swift se mostró optimista respecto al futuro de su música, ya que, como se recuerda, en noviembre de 2018 firmó con Universal Music Group, disquera que sí le permite tener los derechos sobre su propia música.

"Afortunadamente, ahora he firmado con una compañía que cree que debo ser dueña de todo lo que creo. Dejé mi pasado en las manos de Scott (Borchetta, exdueño de Big Machine Label Group), pero no mi futuro. Mereces ser dueño del arte que haces", finalizó su mensaje Taylor Swift.