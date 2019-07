Justin Bieber, Camila Cabello, Demi Lovato y otras estrellas toman sus bandos en el feudo Taylor Swift vs Scooter Braun

El drama entre Taylor Swift y Scooter Braun no tiene cuando acabar. Después de que la estrella pop criticara a su ex mánager, que actualmente maneja las carreras de figuras como Justin Bieber , Demi Lovato , Ariana Grande , Camila Cabello , entre otros, por la adquisición de las cintas maestras de sus discos y de su sello discográfico, Big Machine Records, numerosas celebridades usaron las redes sociales para tomar sus respectivos bandos en este guerra mediática.

Swift, de 29 años, compartió una extensa publicación en Tumblr el pasado domingo 30 de junio en el que aseguraba que “descubrió acerca de la compra de Braun de las cintas maestras de sus discos mientras era anunciado al mundo” y acusó a su ex representante de un “incesante bullying manipulativo” a manos de su persona y las de sus clientes Justin Bieber y Kanye West , este último con el que ha tenido más de un entredicho público desde 2009.

“Scooter me despojó del trabajo de mi vida, el cual no se me dio la oportunidad de comprar”, escribió Taylor Swift. “Básicamente, mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que trató de desmantelarlo. Este es el peor de los casos. Esto es lo que ocurre cuando firmas un acuerdo a los 15 con alguien para el que término ‘lealtad’ claramente es un concepto contractual. Y luego dice que la ‘Música tiene un valor’, a lo que realmente se refería que es el que se lo da aquellos que no formaron parte de su creación”, agregó.

La intérprete de 'Bad Blood' también enfiló sus baterías hacia el fundador de Big Machine Records founder, Scott Borchetta, quien fue el que la firmó con la discográfica en 2005 y la ayudó a lanzar su exitosa carrera musical. “Cada vez que Scott Borchetta escuchaba que el nombre de ‘Scooter Braun’ escapaba de mis labios, era cuando lloraba o intentaba no hacerlo” explicó. “Él sabía lo que él estaba haciendo; ambos lo sabían. Controlar a una mujer que no quería estar asociada con ellos. A perpetuidad. Eso significa para siempre”, precisó.

Pero la respuesta por el lado de Scooter Braun no se hizo esperar y llegó a través de un pronunciamiento de su esposa Yael Cohen Braun, quien en una extensa publicación en Instagram sugería que Swift era la que se había portado mal con su cónyuge (“¿Quién eres para hablar de bullying? El mundo ha visto cómo haces y descartas amigos como si fueran flores marchitas”) y que la cantante no era honesta al hablar sobre cómo se enteró del trato de su pareja (“Tu papá es un accionista [de la discográfica Big Machine] y fue notificado y [Scott] Borchetta personalmente te lo dijo antes de que esto se hiciera público. Así que no, no te enteraste de la misma forma que lo hizo el mundo").

Pese a la polémica en la que se ha visto envuelta, Taylor Swift se mantiene optimista frente a su futuro en la industria musical ya que, como se recuerda, en noviembre del 2018 anunció su firma con Republic Records y Universal Music Group después de 13 años y seis álbumes con Big Machine. Su próximo disco, Lover, está programado para salir a la venta este 23 de agosto.

Justin Bieber, a favor de Scooter Braun. (Foto: @justinbieber en Instagram)

Justin Bieber

El intérprete de 'Sorry' usó su cuenta de Instagram el pasado domingo para disculparse por publicar una foto “hiriente” con Braun y West de 2016, la que Swift calificó como su “punto más bajo” en su explosiva publicación de Tumblr. “En ese momento pensé que era gracioso pero haciendo una retrospectiva fue desagradable e insensible”, escribió Bieber . “¡Scooter te respaldó desde los días que de buena manera me permitiste ser tu telonero! A medida que los años han pasado nuestros caminos no se cruzaron y no hemos tenido comunicar nuestras diferencias, heridas o frustraciones. Así que para que recurras a las redes sociales y hagas que la gente odie a Scooter no es justo. ¿Qué es lo que tratabas de lograr con esa publicación? A mí me parece que fue para generar simpatía y también sabías que al publicar eso tus seguidores la emprenderían contra Scooter. Como sea, algo que sé es que tanto Scooter como yo te amamos. Siento que la única manera de resolver este conflicto es a través de la comunicación. Así que creo que discutir una y otra vez en línea no resuelve nada. Estoy seguro que Scooter y yo adoraríamos hablar contigo y resolver cualquier conflicto, dolor o sentimientos que necesiten ser tratados. Ni Scooter ni yo tenemos algo negativo que decir sobre tu persona, ya que realmente queremos lo mejor para ti. Por lo general no hago refutaciones como esta pero cuando alguien trata de lastimar a alguien a quien amo eso para mí es cruzar la línea”.

Demi Lovato, a favor de Scooter Braun. (Foto: @ddlovato en Instagram)

Demi Lovato

La intérprete de “Sober”, que acaba de convertirse en una de las clientes de Braun a comienzos del presente año, publicó el domingo pasado en su Instagram Stories que ella ha “lidiado con gente mala en esta industria y Scooter no es uno de esos”. Ella lo llamó “un buen hombre”, añadiendo que “personalmente, me siento agradecida de que haya aparecido en mi vida cuando lo hizo. Por favor dejen de insultar a la gente o hacerle bullying. Ya existe suficiente odio en este mundo como lo conocemos. Pueden emprendérsela conmigo todo lo que quieran pero siempre voy a serle leal a mi equipo. Valoro la lealtad más que la mayoría de la gente en este mundo y si mi nombre va a ser menciona en conversaciones voy a defenderme por mí misma y por los integrantes de mi equipo”.

Cara Delevingne, a favor de Taylor Swift. (Foto: @caradelevingne en Instagram)

Cara Delevingne

Después de que la esposa de Justin Bieber, Hailey Baldwin , lo calificara como un “caballero” por defender a su mánager, la modelo de alta costura intervino con un extenso comentario de Instagram el pasado domingo. “¿Caballero? @haileybieber @justinbieber debes andar aburrido. Desearía que pasaras menos tiempo defendiendo a los hombres y más tiempo tratando de entender a las mujeres y a respetar sus reacciones válidas”, escribió. “Como un hombre casado, deberías engrandecer a las mujeres en vez de traerlas abajo solo porque te sientes amenazado. No estoy segura si entiendas lo que en realidad es una disculpa. Este tema del que habla @taylorswift se refiere a algo que va más allá que una simple foto y lo sabes. Como dijiste, no has hablado con ella en años lo que significa que definitivamente no entiendes la situación. Yo sí. Da un paso hacia atrás e intenta aprender de esto. Todos deberíamos estar en el mismo equipo. Fin de la historia”, publicó Cara Delevingne.

Iggy Azalea, a favor de Taylor Swift. (Foto: @thenewclassic en Instagram)

Iggy Azalea

La rapera australiana Iggy Azalea salió en defensa de Taylor Swift en Twitter el pasado domingo. “Decirle a alguien sobre un trato días antes de que se haga público significa que el acuerdo ya estaba sellado y ella nunca tuvo la oportunidad de incluso hacer una oferta para comprar su propio trabajo. Estos acuerdos toman meses en negociarse a largo plazo”, escribió la intérprete de ‘Fancy’.

Cher, a favor de Taylor Swift. (Foto: @cher en Instagram)

Cher

Cher es un icono de la música y lo que dice siempre es tomado en cuenta. La mítica cantante, a la que Taylor Swift citó en su reciente video musical 'You Need to Calm Down', escribió el lunes 1 de julio en Twitter lo siguiente: “Desafortunadamente puedo entender lo que es que te roben un millón, UN PAR DE VECES. Algunos fueron cercanos, otros muy muy cercanos, e incluso los que se suponían que tenían que cuidarme. ACOMÓDATE BIEN ESE HILO DENTAL DE NIÑA GRANDE, PONTE TUS BOTAS DE COMBATE LLENAS DE BRILLANTINA, PATEA ALGUNOS TRASEROS Y RECUERDA QUE ‘ERES UN HOMBRE RICO’”.

Sia, a favor de Scooter Braun. (Foto: @siamusic en Instagram)

Sia

La cantante Sia tomó partido por Scooter Braun y la noche del lunes 1 de julio le dedicó una publicación en Twitter en la que lo etiquetó. “Eres un hombre bueno y amable @scooterbraun”, escribió. “Espero que esto pase rápidamente. Te adoro, sigue así”, agregó. Su muestra de apoyo generó una airada respuesta por parte de los seguidores de Taylor Swift, incluyendo algunos que acusaron a la intérprete de ‘Chandelier’ de ofrecer conciertos con el rostro pintado de negro (práctica conocida como ‘blackface’). Ella respondió con otro ‘tuit’ en el que explicaba lo de la pintura. “Me pintaba a mí misma sobre un fondo móvil, era algo previo a la peluca”, escribió Sia adjuntando un video que ilustraba su punto.

Ariana Grande, neutral hasta el momento pero... (Foto: @arianagrande en Instagram)

Ariana Grande

Si bien no se ha pronunciado públicamente sobre qué bando tomar en esta “guerra mediática”, Ariana Grande al parecer apoya a Taylor Swift ya que eliminó el mensaje de felicitación a Scooter Braun por la adquisición del sello discográfico dueño del material de la cantante después de que esta la acusara de haberle hecho “bullying”.

Kendall Jenner, a favor de Scooter Braun. (Foto: @kendalljenner en Instagram)

Kendall Jenner

La hermana de Kim Kardashian definitivamente apoya al representante musical ya que le dio ‘Me Gusta’ a la publicación que su esposa Yael Cohen Braun hizo defendiéndolo en Instagram. Como amiga cercana de Justin Bieber y cuñada de Kanye West, a quienes maneja Scooter Braun, su postura no es de extrañarse en este drama.

Katy Perry, a favor de Taylor Swift. (Foto: @katyperry en Instagram)

Katy Perry

Después de tres años de haber estado enemistadas, Katy Perry y Taylor Swift decidieron dejar de lado sus rivalidades y firmaron la paz (como se evidenció en el abrazo que se dieron en el videoclip del nuevo single de Taylor Swift, ‘You Need To Calm Down’). Ahora, la intérprete de ‘Fireworks’ defiende a capa y espada a su amiga y lo demostró firmando una petición online en la página Change.org con el siguiente mensaje: “Apoyo a Taylor. Fuerza, amiga mía”.

Camila Cabello, a favor de Taylor Swift. (Foto: @camila_cabello en Instagram)

Camila Cabello

Si bien no se refirió directamente a Taylor Swift, Camila Cabello se puso de su lado al señalar que los intérpretes deben ser los únicos propietarios de sus creaciones. "No sé mucho sobre lo que está ocurriendo, pero solo diré que realmente creo que los artistas deben ser dueños del trabajo de su propia vida", escribió la ex integrante de Fifth Harmony en su cuenta oficial de Twitter.