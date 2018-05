Televisa veta Ludwika Paleta ¿Qué pasó? [FOTOS]

Ludwika Paleta no volverá a aparecer en Televisa. La actriz pasó a la lista de personas non gratas de la cadena mexicana. Según se informó, la rubia estuvo invitada al programa "Al Aire con Paola", de Paola Rojas.

Sin embargo, cuando Ludwika Paleta estaba a punto de salir al aire vía Televisa, el equipo de producción le notificó tanto a la actriz como a la conductora Paola Rojas que estaba prohibido darle cámara a la protagonista de 'Amigas y Rivales'.

Pese a que la conductora Paola Rojas pidió un favor especial para que la entrevista sí se lleve a cabo, los directivos se negaron a darle el permiso. Por ese motivo, Ludwika Paleta tuvo que retirarse del canal de Televisa.

La actriz no estaba enterada del veto del canal. Sin embargo, todo parece indicar que no tendría problemas con esta situación, pues desde el año 2012 Ludwika Paleta no participaba de ninguna de las producciones de Televisa.

El primer rol que Ludwika Paleta tuvo en la pantalla chica de Televisa fue con el de María Joaquina Villaseñor en Carrusel de las Américas. Posteriormente actuó junto a Gael García Bernal en 'El Abuelo y yo' en el año 1992.

