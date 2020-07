Thalía: Abuela de 102 años de la cantante está muy saludable pese a la pandemia de COVID-19

Doña Eva Mange, abuela de la cantante mexicana Thalía, se encuentra muy bien de salud a sus 102 años pese a la pandemia del nuevo coronavirus que vive México.

Así lo confirmó, la hermana mayor de Thalía, Laura Zapata al programa mexicano, ‘Ventaneando’, de TV Azteca e incluso contó que la intérprete de ‘No me acuerdo’ envía una mensualidad para su abuelita.

“Sí, sí (manda la pensión) Aquí cada quien pone lo que tiene. Otras se llevaron lo que había pero no importa. Thalía ha sido puntual, rigurosa con su aportación y eso está muy bien, es una ayuda para su abuela que tiene 102 años”, señaló Laura Zapata.

“Ella está de maravilla, oxigena mejor que yo, tiene presión arterial de jovencita, su temperatura está perfecta. Está muy bien, muy entretenida. Al principio decía: ‘déjame salir, por qué no me dejas, tú eres la que no me deja salir’ pero ahora ya está muy bien porque tiene mucha actividad. Ella está muy contenta, sana y feliz”, añadió la actriz de televisión, teatro y cine.

La recordada antagonista de la telenovela ‘María Mercedes’ aseguró desconocer si Thalía y su esposo Tommy Mottola tuvieron COVID-19, como la prensa mexicana está especulando durante la semana pasada.