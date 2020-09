A lo largo de su carrera artística Thalia ha demostrado que puede lidiar con las críticas y no prestar atención a sus detractores; sin embargo, en una ocasión se mostró bastante fastidiada por una imitación de ella y su esposo Tommy Mottola.

Durante una entrevista que la cantante y actriz concedió hace algunos años a Cristina Saralegui, la protagonista de telenovelas como “María Mercedes”, “María la del Barrio” y “Marimar” arremetió en contra de una parodia que le hicieron.

“Estoy muy contenta de estar en tu programa, no como el programilla ese en el que me imitan y me hacen ver como una estúpida, que ni siquiera sé leer y ni siquiera tengo criterio propio…”, indicó Thalía.

La artista mexicana se refería al programa de Televisa, ‘La Parodia’, sobre el que ella dijo: “Me imitan con mi marido y pareciera que soy una verdadera pende…”, aseguró.

La cantante se refería al programa de Televisa llamado 'La Parodia', que se emitió entre 2002 y 2003 (Foto: Instagram/ @thalia)

“Está bien que en mis personajes de telenovelas, he sido la niña tonta, la niña absurda y está bien que tengo una vida de telenovela también, pero en la vida real yo llevo los pantalones en mi casa”, agregó la actriz de 49 años.

Por lo visto, en el video publicado en 2017 por el canal de YouTube ‘Chismes de Thalía’ y retomado por La Opinión, se muestra que el público respalda a Thalía con aplausos por alzar la voz en contra de la ofensa.

Esta es una de las pocas ocasiones en las que Thalía ha demostrado su fastidio por alguna situación, ya que en otras ocasiones prefiere dejarlo pasar y proyectar tranquilidad y paz en sus redes sociales.