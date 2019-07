Thalia es comparada con "Gasparín" por este detalle en su maquillaje | FOTOS

La cantante y actriz Thalia es una mujer que siempre luce bella, para lograrlo la esposa de Tommy Mottola se somete a una serie de tratamientos y esta vez compartió uno de sus tips con sus seguidores de Instagram.

Uno de los secretos que Thalia tiene para lucir una piel lozana es el uso de mascarillas, así lo evidenció en su reciente publicación en redes sociales.



La intérprete de "No me acuerdo" no contaba que tras publicación de su foto luciendo la mascarilla en el rostro, algunos de sus fans la compararan con el recordado fantasma infantil "Gasparín".

“Pareces un fantasma”, “Gasparín”, “Estás muy blanca mujer”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

Hubo también quienes se mostraron muy curiosos por saber el nombre de la mascarilla que usa la cantante.

“Maravillosa”, “Quiero probar esas mascarillas”, “Siempre tan hermosaaa y perfecta, mi queen”, “Excelente”, “Yo también quiero usarla”, “Quisiera probar”, son los otros comentarios.

La foto de la mexicana se viralizó rápidamente en redes sociales, pues en pocas horas alcanzó a tener más de 38 mil “Me gusta”.