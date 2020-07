La cantante mexicana Thalía se animó a revelar cómo consiguió tener una cintura de avispa que lució para el videoclip ‘Estoy soltera’ que grabó junto a la cantante peruana Leslie Shaw y la colombiana Farina.

La intérprete contó que necesitó a 10 personas para que la ayudaran a colocarse el corsé y lograr el efecto reloj de arena que ella quería para el video. Así lo reveló en su cuenta de Instagram para sus más de 16 millones de fans.

“¡Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corsé, me detenían en el cabello para que no se enredará y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto “reloj de arena” logramos el look que utilicé para en uno de los sets del vídeo de #estoysoltera. Y ese final inesperado... ¡Se coló en la edición!”, contó la cantante.

El videoclip de ‘Estoy soltera’ es parte del nuevo álbum que está preparando nuestra compatriota peruana, Leslie Shaw. Hasta el momento ha alcanzado 17 millones de reproducciones, y más de 300 mil ‘likes’ en la plataforma de video YouTube.

