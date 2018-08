Thalía: telenovelas, canciones y discos | Películas y documental | Trayectoria de la mexicana

Ariadna Thalía Sodi Miranda, mejor conocida como Thalía, es una cantante, compositora, actriz, empresaria y modelo mexicana más influyente del mundo. “La reina de las telenovelas” saltó a la fama con la agrupación Timbiriche en 1986. Un año después fue co-protagonista en la telenovela “Quinceañera” y el éxito rotundo fue con la trilogía de las tres Marías es decir: María Mercedes, Marimar y María, la del barrio.



Para ponerle fin a su vida actoral en el 2000 protagonizó la telenovela Rosalinda, producida por Salvador Mejía para la productora Televisa en el año 1999, y que contó con la participación de Fernando Carrillo, Nora Salinas y Lupita Ferrer.



Más allá de las telenovelas, Thalía se hizo un espacio en el mundo de la música, el cine y también ha escrito libros de autoayuda e infantiles.



En esta nota enumeraremos cada uno de los éxitos que ha alcanzado la nueva reina del Instagram.



TELENOVELAS

1987 – Quinceañera

1992 – María Mercedes

1994 – Marimar

1995 – María la del Barrio

1999 – Rosalinda

PELÍCULAS



1996 – Vamos al baile



2000 – Mambo Café



2017 – 15: A quinceañera Story



LIBROS

2007 – Thalía: ¡Belleza! Lecciones sobre el lápiz labial y la felicidad



2009 - Thalía: ¡Radiante! Guía para un embarazo fabuloso



2011 – Cada día más fuerte



2013 – Chupi el Binky que regresó a su hogar



DISCOGRÁFICA

1990: THALÍA

1 "El baile de los perros y los gatos"

2 "Libertad de expresión"

3 "Amarillo azul"

4 "Aeróbico"

5 "Pienso en ti”

6 "Saliva"

7 "Un pacto entre los dos"

8 "Thali'sman (Talismán)"

9 "El poder de tu amor"

10 "La tierra de nunca jamás"



1991: MUNDO DE CRISTAL

1 "Cristal (Instrumental)"

2 "Sudor (Parte I & II)"

3 "El Bombo de tu Corazón"

4 "Te Necesito"

5 "Madrid"

6 "Fuego Cruzado"

7 "Jollie Madame"

8 "Mundo de Cristal"

9 "En la Intimidad"

10 "Me Matas"

11 "En Silencio"

12 "Blues Jam"



1992: LOVE

1 "A la orilla del mar"

2 "Sangre"

3 "La vie en rose (La vida en rosa)"

4 "Love"

5 "El bronceador"

6 "Flor de juventud"

7 "No es el momento"

8 "Cien años"

9 "El día del amor"

10 "Flores secas en la piel"

11 "No trates de engañarme"

12 "Déjame escapar"

13 "Núnca sabrás"

14 "María Mercedes"



1995: EN ÉXTASIS

1 “Piel morena”

2 “Juana”

3 “Quiero hacerte el amor”

4. “Amándote”

5 “Llévame contigo”

6 “Me erotizas”

7 “Gracias a Dios”

8 “Lágrimas”

9 “Te quiero tanto”

10 “Te dejé la puerta abierta”

11 “Fantasía”

12 “ Me faltas tú”

13 “Piel morena (Remix)”

14 “María la del barrio”



1997 – AMOR A LA MEXICANA

1 “Por amor”

2 ”Noches sin luna”

3 “Mujer Latina”

4 “Amor a la Mexicana”

5 “Rosas”

6 “Echa pa'lante”

7 “Ponle remedio”

8 “Es tu amor”

9 “De dónde soy”

10 “Dicen por ahí”



2000 – ARRASANDO

1 “Entre el mar y una estrella”

2 “Regresa a mí”

3 “Reencarnación”

4 “Arrasando”

5 “No hay que llorar”

6 “Quiero amarte”

7 “Suerte en mi”

8 “Menta y canela”

9 “Tumba la casa”

10 “Pata Pata”

11 “Siempre hay cariño”

12 “Rosalinda”



2002 – THALÍA

1 “Tú y yo”

2 “Así es el destino”

3 “En la fiesta mando yo”

4 “No me enseñaste”

5 “Y seguir”

6 “¿A quién le importa?”

7 “Vueltas en el aire”

8 “Heridas en el alma”

9 “La loca”

10 “The Mexican 2002” (con Marc Anthony)

11 “The Mexican 2002” (Versión en inglés)

12 “Closer to You”

13 “You Spin Me Round (Like a Record)”



2003 – THALÍA (INGLÉS)

1 “I Want You (featuring Fat Joe)”

2 “Baby I'm in Love”

3 “Misbehavin”

4 “Don't Look Back”

5 “Another Girl”

6 “What's It Gonna Be Boy?”

7 “Closer to You”

8 “Save the Day “

9 “Tú y Yo (versión en inglés)”

10 “The Mexican 2002 (Hex Hector Club Mix)”

11 “Me Pones Sexy (I Want You) (featuring Fat Joe)”

12 “Alguien Real (Baby I'm in Love)”

13 “Cerca de ti (Closer to You)”

14 “Toda la felicidad (Don't Look Back)”



2005 – EL SEXTO SENTIDO

1 "Amar sin ser amada"

2 "Seducción"

3 "Un sueño para dos"

4 "Sabe bien"

5 "24000 besos" (24000 Baci)

6 "Olvídame"

7 "No puedo vivir sin ti"

8 "Un alma sentenciada"

9 "No me voy a quebrar"

10 "Loca"

11 "Empezar de "0""

12 "Amor prohibido" (Homenaje a Selena)

13 "You Know He Never Loved You" (versión en inglés de "Amar sin ser amada")

14 "Seduction"

15 "A Dream For Two" (versión en inglés de "Un sueño para dos")



2008 – LUNADA

1 “Ten paciencia”

2 “Sangre Caliente”

3 “Será porque te amo”

4 “Con Este Amor”

5 “Bendita”

6 “Desolvidándote”

7 “Isla Para Dos”

8 “Insensible"”

9 “Aventurero”

10 “Yo No Sé Vivir”

12 “Sólo Se Vive Una Vez”



2012 – HABÍTAME SIEMPRE

1 “Habítame siempre”

2 “Con los años que me quedan”

3 “Manías”

4. Te perdiste mi amor” (con Prince Royce)

5 “No soy el aire”

6 “Bésame mucho” (con Michael Bublé)

7 “Regalito de Dios”

8 “ Tómame o déjame”

9 “Muñequita linda (Te quiero, dijiste)” (con Robbie Williams)

19 “Bésame”

20 “ime si ahora” (con Gilberto Santa Rosa)

21 “Ojalá”



2014 – AMORE MIO

1 “Amore mio”

2 ”Por lo que reste de vida”

3 “Más”

4 “Cerveza en México”

5 “Lo más bonito de ti”

6 “Contigo quiero estar”

7 “Cómete mi boca”

8 “Tranquila”

9 “Tú y yo”

10 “Como tú no hay dos”

11 “Solo parecía amor”

12 “Olvídame”



2016 – LATINA

1 “Desde esa noche (feat. Maluma)”

2 “La Movidita”

3 “De Ti (feat. Silvestre Dangond)”

4 “Vuélveme a Querer”

5 “Todavía Te Quiero (feat. De La Ghetto)”

6 “Frutas (feat. Chicky Bom Bom "La Pantera")”

7 “Pena Negra”

8 “Tiki Tiki Ta (Uno Momento)”

9 “Todo (Poso Se Thelo)”

10 “Te Encontraré”

11 “Poquita Fe”

12 “Enemigos”

13 “Vivir Junto a Ti”