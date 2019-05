“The Batman”: Robert Pattinson será el caballero de la noche | FOTOS

Robert Pattinson , quien dio vida a Edward Cullen en “Twilight”, protagonizará la nueva cinta del superhéroe de DC Comics titulada “The Batman”, según informó Variety.

Robert Pattinson finalmente ha llegado a un acuerdo para interpretar al icónico Caballero de la noche en la película cuyo estreno está programado para el 25 de junio de 2021.

Se espera que el inicio del rodaje de la producción cinematográfica que mostrará la versión joven de Bruce Wayne, se lleve a cabo a finales de 2019 o a inicios del 2020.

Cabe señalar que Warner Bros. además de Robert Pattinson, también tenía como opción a Nicholas Hoult, la estrella de “The Favorite” y “Tolkien”, según informó el portal Deadline.

“The Batman”, será dirigida por Matt Reeves, quien fue el encargado de realizar las dos últimas cintas de “El planeta de los simios”.

Robert Pattinson, inició su carrera en el cine interpretando a Cedric Diggory en la saga de "Harry Potter" en el 2005, y aparecerá este año en los filmes: "High Life", "The Lighthouse", “Waiting for the Barbarians” y "The King".