Walt Disney Studios adquirió los derechos de distribución a nivel mundial del documental de Los Beatles realizado por el aclamado cineasta Peter Jackson, que muestra la calidez, la camaradería y el humor de con los que realizaron el álbum de estudio “Let It Be” y su último concierto en vivo como grupo en la azotea en Savile Row de Londres.

“The Beatles: Get Back” se estrenará en los Estados Unidos y Canadá el próximo 4 de septiembre. Los detalles adicionales y fechas para el lanzamiento global de la película serán anunciados próximamente. El anuncio fue hecho hoy por Robert A. Iger, presidente ejecutivo de The Walt Disney Company, en la reunión anual de accionistas de la compañía.

"Ninguna banda ha tenido el tipo de impacto en el mundo que Los Beatles han tenido, y ‘The Beatles: Get Back’ es un asiento de primera fila para ver el trabajo interno de estos genios creadores en un momento crucial en la historia de la música“, dijo Iger sobre el anuncio.

”Yo mismo soy un gran admirador, así que no podría estar más feliz de que Disney pueda compartir el impresionante documental de Peter Jackson con el público en septiembre”, agregó.

“The Beatles: Get Back” presentado por The Walt Disney Studios en asociación con Apple Corps Ltd. y WingNut Films Productions Ltd., es una nueva y emocionante colaboración entre The Beatles, la banda más influyente de todos los tiempos, y Peter Jackson, tres veces ganador de un premio Oscar

Esta producción es un compilado a partir de más de 55 horas de material nunca antes visto, filmado por Michael Lindsay-Hogg en 1969, y con 140 horas de grabaciones de audio casi nunca escuchadas de las sesiones del álbum “Let It Be”.

Producida por Jackson, Clare Olssen y Jonathan Clyde, “The Beatles: Get Back” tiene como productores ejecutivos a Ken Kamins y Jeff Jones de Apple Corps. Asimismo, cuenta con el apoyo entusiasta de Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison.

El contenido ha sido brillantemente restaurado por Park Road Post Production de Wellington, Nueva Zelanda, y está siendo editado por Jabez Olssen, quien colaboró con Jackson en “They Shall Not Grow Old” de 2018, la película que presentó el material de archivo restaurado y coloreado de la Primera Guerra Mundial.

La música en la película será mezclada por Giles Martin y Sam Okell en Abbey Road Studios en Londres. Con esta restauración prístina detrás, THE BEATLES: GET BACK creará una experiencia vívida, alegre e inmersiva para el público.

Sobre este proyecto, Peter Jackson dijo: “Ha sido un descubrimiento alegre. He tenido el privilegio de ser una mosca en la pared mientras la banda más grande de todos los tiempos trabaja, toca y crea obras maestras. Estoy encantado de que Disney sea nuestro distribuidor. No hay nadie mejor para que nuestra película sea vista por el mayor número de personas".

Paul McCartney también se pronunció y manifestó estar “muy feliz de que Peter (Jackson) haya profundizado en nuestros archivos para hacer una película que muestre la verdad sobre la grabación de The Beatles juntos. La amistad y el amor entre nosotros se acercan y me recuerdan el tiempo increíblemente hermoso que tuvimos”.

Por su parte, Ringo Starr indicó estar "ansioso por esta película. Peter es genial y fue genial ver todo este contenido. Había horas y horas de nosotros solo riendo y tocando música, para nada parecido a la versión que salió. Hubo mucha alegría y creo que Peter lo demostrará. Creo que esta versión será mucho más pacífica y amorosa, como lo fuimos realmente”.