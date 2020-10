“No Need To Argue” de The Cranberries, el disco que contenía el tema “Zombie” y que fue el más vendido de toda su carrera, será reeditado el próximo 13 de noviembre en una versión remasterizada que incluirá temas inéditos.

Será, ha avanzado este miércoles la discográfica Universal Music, en formato de doble CD o doble LP con tres caras B que fueron extraídas de las cintas originales: “Away”, “I Don’t Need” y “So Cold In Ireland”.

Además, al repertorio original se incorporarán otros 19 temas, dos de los cuales no habían visto la luz de manera oficial en ningún formato: “Yesterday’s Gone”, que fue grabada durante su concierto acústico para MTV en Nueva York en 1995, y la demo de “Serious”, que hasta ahora solo existía como un directo con poca calidad en Youtube.

“No Need to Argue” fue publicado por primera vez en octubre de 1994 y su reedición se produce solo unos meses después de que el videoclip de “Zombie” sobrepasara los mil millones de visitas, convirtiéndose en el quinto de estilo rock más visto de todos los tiempos.

Escrito por Dolores O’Riordan como una canción de protesta, después de los atentados del IRA en Warrington en los que murieron dos niños y resultaron heridos otros 56 en marzo de 1993, el corte fue grabado en Windmill Lane Studios en Dublín y fue producido por el veterano colaborador de Cranberries Stephen Street.

De su mano, “No Need To Argue” se convirtió en el disco de mayores ventas del grupo irlandés, con 17 millones de copias despachadas en todo el mundo y otros temas célebres de su repertorio como “Ode To My Family” o “Ridiculous Thoughts”.

Ya en 2018 fue reeditado también el debut de The Cranberries, “Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We?” (1993), que incluía éxitos como “Linger” o “Dreams”.

Después de ocho discos de estudio, la carrera del grupo concluyó en 2019 con la publicación del último de ellos, “In the End”, que llegó al mercado como homenaje póstumo tras la inesperada muerte en noviembre de 2018 de su cantante, Dolores O’Riorda.

VIDEO RECOMENDADO

Gian Marco: “Los músicos siempre estamos en cuarentena”

Gian Marco: “Los músicos siempre estamos en cuarentena” 17/10/2020