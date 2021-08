El baterista de la legendaria banda The Offspring, Pete Parada, reveló que fue retirado de la agrupación por negarse a ser vacunado contra el COVID-19. Según explicó, su médico le recomendó que no se vacune todavía; pero ‘en la agrupación se ha decidido que no es una persona segura, a la que se pueda tener cerca, ni en el estudio, ni en las giras’.

Parada explicó que fue apartado de The Offspring, en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. Afirmó que dado su historial médico y los efectos secundarios que teme sufrir, su médico le recomendó no vacunarse de momento.

“Contraje el virus hace más de un año, fue leve para mí, estoy seguro de que podría manejarlo nuevamente, pero no estoy seguro de que sobreviviría a otra ronda posterior a la vacunación del síndrome de Guillain-Barré, que se remonta a mi infancia y ha evolucionado para ser progresivamente peor a lo largo de mi vida”, explicó Parada.

El baterista explicó que debido a su rechazo a la vacunación ‘se ha decidido que no es una persona segura, a la que se pueda tener cerca en los estudios o en las giras’.“Digo esto porque no me veréis en los próximos conciertos. Quiero compartir mi historia para cualquiera que esté experimentando la agonía y soledad de ser dejado de lado en estos momentos, que sepan que no están solos”, manifestó.

SIN RESENTIMIENTOS CON THE OFFSPRING

En su mensaje, Pete Parada descartó guardar resentimiento o sentimientos negativos a la banda y a sus compañeros. “The Offspring está haciendo lo que cree es mejor para todos, mientras que yo también hago lo mismo conmigo”, escribió.

Pete Parada se unió a The Offspring en el 2007 en reemplazo de Atom Willard, tras su paso por agrupaciones como Saves the day y Jackson United. De los fundadores originales de la banda aún permanecen el vocalista Dexter Holland y Kevin John Wasserman ‘Noodles’.

Así como Parada, otros artistas internacionales han mostrado su rechazo a la vacuna contra el COVID-19. Uno de ellos es Eric Clapton, quien pese a ser vacunado, afirmó que no pudo usar sus manos tres semanas, debido a la vacunación.

En tanto, tras anuncir su salida de The Offspring, Pete Parada, afirmó que se dedicará a sus proyectos personales. “Aprecio todas las muestras de apoyo y le envío mucho amor a las personas que han sido afectadas por esta pandemia de cualquier forma”, escribió.

