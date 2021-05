Nick Jonas sufrió un accidente que lo llevó al hospital el día sábado 15 de mayo. La información fue difundida por el portal TMZ, pero no se dio detalles de lo sucedido hasta el lunes 18, fecha en que el cantante reapareció en el programa “The Voice”, donde él es jurado.

En la noche del lunes, el integrante de los Jonas Brothers se hizo presente en la edición en vivo del programa de talentos y explicó que tuvo un accidente al montar bicicleta.

El presentador de “The Voice”, Carson Daly, se dirigió a la estrella de los Jonas Brothers para abordar los informes recientes sobre su accidente. “Antes de empezar, vayamos a nuestro amigo, Nick Jonas. ¿Cómo te sientes, amigo?”, preguntó el conductor al esposo de Priyanka Chopra.

“Me siento bien. He estado mejor, pero estoy bien”, dijo Nick Jonas antes de mencionar sus lesiones.

“Solo quiero seguir adelante y decir eso, en caso de que no esté tan entusiasmado físicamente como de costumbre. Pero Blake (Shelton), por favor, no me hagas reír tanto, porque me duele reír”, añadió.

Ante estas palabras, Blake Shelton, jurado del programa, bromeó al respecto y señaló: “Solo estás tratando de obtener votos de simpatía en este programa. Eso es todo lo que estás haciendo”.

El programa “The Voice” siguió su curso y Nick Jonas trató de seguir con sus responsabilidades, pero con cierto cuidado por sus lesiones.

VIDEO RECOMENDADO

Kim Kardashian y Kanye West alistan divorcio tras siete años de matrimonio

Kim Kardashian y Kanye West alistan divorcio tras siete años de matrimonio