'The Walking Dead': Andrew Lincoln le dice adiós a la serie [VIDEO y FOTOS]

¡Muerto en vida! Rick Grimes (Andrew Lincoln) es el alma de 'The Walking Dead' y de eso no hay discusión. Con la temporada 9 a puertas, el actor Andrew Lincoln manifestó que a ComicBook que dejará la serie en la nueva temporada.



El tiempo hizo que 'The Walking Dead' tuviera cada vez menos audiencia. La que fue la mejor serie de los último años, terminó teniendo muy bajos niveles de ranking en Estados Unidos. Los cambios de directores, menos presupuestos y un guión mediocre pasó factura a la serie creada por AMC.



Andrew Lincoln también manifestó que tiene le deseo de realizar otro trabajo y que el horario para grabar 'The Walking Dead' se lo impide por completo.



El contrato de Michonne (Danai Gurira) está por culminar y aún no se sabe qué rumbo tomará su personaje o si también decidirá irse de 'The Walking Dead' . Maggie (Lauren Cohan) tuvo que negociar para poder renovar su contrato con AMC hace poco.



Todo indica que el final de Rick Grimes tendría lugar en el episodio número 6 de la novena temporada de ' The Walking Dead'. Por lo tanto, Daryl (Norman Reedus) tendría el papel protagónico de ''The Walking Dead' lo que incrementaría su salario en la serie de zombies.