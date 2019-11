El cantante The Weeknd, responsable de éxitos como “Starboy” y “Call out my name”, sorprendió a todos al registrar una nueva canción en el Directorio de la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Publicistas (ASCAP) titulada “Like Selena”, según reportó E! Entertainment.

Según la información del registro, las estrofas fueron escritas por el mismo The Weeknd. Este detalle desató una ola de especulaciones sobre el contenido del single, y es que en este tema podría hablar de su pasada relación con Selena Gomez.

Recordemos que The Weeknd y Selena Gomez mantuvieron una breve relación de diez meses en 2017, entre enero y octubre. Sus apretadas agendas hicieron que la pareja termine su relación.

Hasta el momento, el intérprete de R&B no se ha pronunciado al respecto ni ha descartado el hecho. Por lo pronto, The Weeknd anunció el lanzamiento de su nueva canción “Heartless” a través de su cuenta de Instagram.

El tema “Like Selena” llega un mes después de que Selena Gomez presentara “Lose you to love me”, un tema inspirado en el romance que vivió con Justin Bieber.