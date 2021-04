The Weeknd ha confirmado en sus redes sociales el lanzamiento mañana viernes 23 de abril de una remezcla de su tema “Save Your Tears” junto a Ariana Grande, en la que será la segunda colaboración entre ambos artistas desde el exitoso “Love Me Harder”.

El compositor e intérprete estadounidense ratifica así lo que hace dos días era una fuerte sospecha, después de que publicara un brevísimo fragmento del tema en su cuenta de Instagram en el que podía escucharse una voz femenina de fondo y de que etiquetara a su compatriota en el mismo.

“Save Your Tears” fue uno de los sencillos extraídos de su aplaudido último disco de estudio, “After Hours” (2020), considerado por la crítica internacional uno de los mejores trabajos musicales del pasado año a pesar de haber sido ninguneado en las nominaciones de los Premios Grammy.

De hecho, en el videoclip que lanzó el pasado mes de enero puede verse cómo el músico arroja fuera del escenario un trofeo, lo que la mayoría ha entendido como una alusión a la entrega de estos gramófonos dorados, a cuya organización acusó de “corrupta”.

En febrero se resarció en parte de aquel desplante al convertirse en el último protagonista del intermedio musical de la Superbowl y aprovechó para publicar en paralelo el álbum “The Highlights”, un recopilatorio con temas que abarcan los últimos diez años de su carrera.

Entre ellos se encontraban cortes como “Can’t Feel My Face”, uno de sus primeros éxitos, y colaboraciones destacadas, como “I Feel It Coming” y “Starboy”, ambos con Daft Punk, o el citado “Love Me Harder” con Ariana Grande, que fue triple platino en EE.UU. y formó parte del álbum “My Everything” (2014) de esta artista.

The Weeknd ha demostrado ser muy dado a los dúos en los últimos años, como demuestra el que protagonizó a medias en castellano y en inglés con la española Rosalía a finales de 2020 a partir de la canción “Blinding Lights”, que fue el mayor éxito de “After Hours”.

