¿Qué pasará en “Tierra amarga”? La famosa telenovela otomana “Bir Zamanlar Çukurova”, en su idioma original, que ha conquistado al público de varios países estrenará este jueves 17 de marzo el capítulo 128 el cual se podrá ver a través de la señal de ATV en Turquía. La historia de Züleyha se pondrá cada vez más interesante, sobre todo cuando se entere de la verdadera identidad de Mehmet Kara.

Ambientada en los años 70, “Tierra amarga” relata la historia de Züleyha quien luego de perder a su amado Yilmaz, la ilusión volverá a ella con un nuevo galán como el caso de Hakan Gümüşoğlu, aunque no será el único, pues, Fikret Fekeli también tendrá un rol importante en el drama turco.

Hakan Gümüşoğlu es interpretado por el actor Ibrahim Çelikkol en Tierra amarga (Foto: Tims & B Productions)

“Tierra amarga” fue estrenada el 13 de setiembre de 2018 en Turquía y, desde aquella época ha logrado cosechar importantes éxitos no solamente en su país de origen, sino también en España, Estados Unidos y algunos de América Latina.

Durante la cuarta temporada, “Tierra amarga” tiene como protagonistas a Hilal Altınbilek, Ibrahim Çelikkol y Furkan Palali quienes junto a un gran elenco de actores continúan sorprendiendo a los fans con cada episodio de la producción turca. Actualmente, en Turquía esta telenovela se transmite a través de las pantallas de ATV, donde es líder de audiencia.

Hilal Altınbilek es la protagonista de la telenovela "Tierra amarga" (Foto: captura de pantalla / ATV)

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 128 DE “TIERRA AMARGA”?

Los fanáticos de la telenovela “Tierra amarga” están a a expectativa de lo que podrá pasar en el capítulo 128. Es por ello que a través del tráiler emitido se puede ver a Züleyha quién no puede creer lo que hizo Hakan Gümüşoğlu.

Y es que la joven queda decepcionada al enterarse que la persona que conoce como Mehmet Kara y con quien tiene planes de matrimonio muy pronto no es otra que Hakan Gümüşoğlu, un especialista en contrabando de armas.

Hakan Gümüşoğlu es el mismo Mehmet y sorprenderá a Züleyha (Foto: captura de pantalla)

La decisión de Züleyha es una. Ella opta por alejarse de Hakan para siempre pero también está disgustada con Fikret por ocultarle toda la verdad desde un inicio.

Pero otra de las decisiones importantes de Züleyha es salvar la empresa. Ante ello, le solicita a Fikret comprar todas las acciones de la compañía para así no tener ningún vínculo con Hakan.

Aunque Hakan Gümüşoğlu no se quedará tranquilo y querrá conversar con Züleyha, pero todos sus esfuerzos no tienen resultados positivos, pues, la mujer no desea reunirse con él.

Züleyha se decepcionará de Mehmet (Foto: captura de pantalla)

HORARIO DE “TIERRA AMARGA” EL JUEVES 17 DE MARZO

La telenovela “Tierra amarga”, transmitirá su capítulo 128 este jueves 17 de marzo mediante las pantallas de ATV.

El horario de emisión de dicha producción será a las 20:00 horas (hora local).

Hakan Gümüşoğlu es detenido y llevado a la dependencia policial (Foto: Tims & B Productions)

¿DE QUÉ TRATA “TIERRA AMARGA”?

La primera temporada de “Tierra Amarga” se centra en la historia de un amor legendario, que comienza en Estambul en la década de 1970 y continúa en la tierra de Çukurova. La pareja de enamorados Züleyha y Yılmaz deciden ocultar sus identidades y mudarse de Estambul debido al asesinato que Yilmaz cometió para proteger a su amada de una agresión sexual.

El destino los lleva a Çukurova, específicamente al pueblo de Adana, donde deciden hospedarse y trabajar en la granja de Hünkar Yaman y su hijo Demir, quien se enamorará de la joven sin saber que su corazón le pertenece a Yilmaz. Para mantener el anonimato, los dos enamorados deciden fingir ser hermanos ante la sociedad local. Esto les cambiará la vida para siempre.

Mientras que en la segunda entrega, tras perder a los dos hombres de su vida, Züleyha debe seguir adelante con sus hijos. En su nuevo camino encuentra un nuevo amor y otros enemigos que amenazan su felicidad.